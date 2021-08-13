Турецький лідер також повідомив, що наразі триває активна робота, щоб якнайшвидше зупинити руйнування. До боротьби зі стихією залучили понад 4,5 тисячі людей.

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Окрім того, на боротьбу з повінню відправили понад 600 автомобілів, 66 швидких та 19 гелікоптерів.

Ми продовжимо працювати вдень і вночі, щоб врятувати наших громадян, які опинилися у пастках у затоплених районах,

– запевнив Ердоган.

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