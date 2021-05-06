Победный шум насосов. Отличное представление о том, что такое "импортозамещение" в связи с введенными Западом антироссийскими санкциями дает история с установкой в Крыму насосов, качающих воду из артезианских скважин.

Подавалось победно. Дескать, на Бештерек-Зуйский водозабор поставила насосы московская компания "ВДК автоматика". На деле оказалось, что насосы датские, компании Grundfos.

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А двигатели в них от немецкой Siemens.

Вот вам "импортозамещение" и великая мощь российской промышленности. Это, извините, не космический корабль Space X, не суперкомпьютер – это всего лишь насос, чтобы качать воду. Да, мощный. Но ведь сами-то за несколько лет не смогли сделать даже этого.

Вот он технологический уровень путинской России.

Пришлось покупать. Как понимаете, втридорога. Потому что те, кто продает, отлично понимают риски. И они, конечно, закладываются в цену. Да еще, наверное, украли на секретной операции – дали продавцам и себе "на карман" скинули.

Да, операция прошла успешно, и проблема с водой в Крыму, вероятно, смягчена. Но не за счет импортозамещения. И, можно, ожидать, что Европа постарается закрыть "дырку", через которую утекло санкционное оборудование.

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Все с ног на голову.

Это еще примите во внимание, что все, совершенно все крымские расходы с марта 2014 года – это вычет из доходов страны, которые могли бы получить российские регионы. Все эти траты – исключительно следствие государственной глупости, крымского хапка.

Мудрая политика Путина – навесить себе на шею дотационный "кирпич" да еще приплачивать втридорога, чтобы решать его проблемы.