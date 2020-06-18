Подать заявку можно уже, начало занятий запланировано на 15 сентября 2020 года.

Vodafone создал программу подготовки специалистов по data science и готов поделиться своим опытом работы с большими данными в онлайн-школе Big Data Lab.

К созданию курса присоединились лучшие специалисты Украины и мира, которые создали первую в Украине программу обучения с data science. Программа позволяет в сжатые сроки овладеть теоретическими знаниями с доменной экспертизой и на практике научиться работать с большими данными.

Студенты Big Data Lab в течении 6 месяцев получат полный набор знаний и навыков, достаточных для старта карьеры в data science: фундаментальные математические знания, экспертизу работы с данными в различных отраслях и практику с реальными большими данными Vodafone (для курса используются обезличенные данные).

Курс рассчитан на аналитиков данных, бизнес-аналитиков, IT-специалистов и энтузиастов с математической подготовкой, которые хотят начать карьеру в data science или расширить свою квалификацию.

Занятия начнутся 15 сентября 2020 года и будут проходить три раза в неделю в течение шести месяцев.

Для того, чтобы избежать эпидемиологических рисков, лекции будут записываться и транслироваться в прямом эфире. Во время занятий слушатели смогут задавать вопросы преподавателю, так как это происходило бы при очном обучении. Предусмотрена возможность консультироваться с преподавателями с помощью LMS системы и мессенджеров во внелекционное время.

В конце обучения студенты будут работать над большим финальным проектом с использованием реальных больших данных, который задействует все знания и навыки, полученные в процессе обучения. Проект станет украшением портфолио и подтверждением профессиональных навыков для будущего работодателя.

По окончании курса и успешного финального проекта, выпускники смогут начать карьеру в data science на позициях Junior Data Scientist, Junior Analyst, Junior Data Analyst, Junior User Acquisition Analyst и тому подобном.

Про Big Data Lab

Big Data Lab – это экспериментальный Data Science проект компании Vodafone. В рамках проекта проводятся учебные мероприятия, соревнования, хакатон, разработка проектов для бизнеса, городов, общества, построенных на массивах реальных больших данных Vodafone.