Подати заявку можна вже, початок занять заплановано на 15 вересня 2020 року.

Vodafone створив програму підготовки спеціалістів з data science і готовий поділитися своїм досвідом роботи з великими даними в онлайн-школі Big Data Lab.

До створення курсу долучились кращі фахівці України та світу, які створили першу в Україні програму навчання з data science. Програма дозволяє у стислі терміни оволодіти теоретичними знаннями з доменною експертизою і на практиці навчитись працювати з великими даними.

Студенти Big Data Lab за 6 місяців отримають повний набір знань і навичок, достатніх для старту кар’єри в data science: фундаментальні математичні знання, експертизу роботи з даними в різних галузях і практику з реальними великими даними Vodafone (для курсу використовуються знеособлені дані).

Курс розрахований на аналітиків даних, бізнес-аналітиків, IT-спеціалістів та ентузіастів з математичною підготовкою, які хочуть розпочати кар’єру в data science або розширити свою кваліфікацію.

Заняття почнуться 15 вересня 2020 року і будуть проходити тричі на тиждень протягом шести місяців.

Для того, щоб уникнути епідеміологічних ризиків, лекції будуть записуватись та транслюватись у прямому ефірі. Під час заняття слухачі зможуть ставити питання викладачу, так як це відбувалося б під час очного навчання. Передбачена можливість консультуватись з викладачами за допомогою LMS системи та месенджерів у позалекційний час.

Наприкінці навчання студенти будуть працювати над великим фінальним проєктом з використанням реальних великих даних, який задіє всі знання та навички, здобуті в процесі навчання. Проєкт стане прикрасою портфоліо і підтвердженням професійних навичок для майбутнього роботодавця.

Після закінчення курсу та успішного фінального проєкту, випускники зможуть розпочати кар’єру у data science на позиціях Junior Data Scientist, Junior Analyst, Junior Data Analyst, Junior User Acquisition Analyst тощо.

Про Big Data Lab

Big Data Lab – це експериментальний Data Science проєкт компанії Vodafone. В рамках проєкту проводяться навчальні заходи, змагання, хакатони, розробка проєктів для бізнесу, міст, суспільства, побудованих на масивах реальних великих даних Vodafone.