Событие состоится 7 июля 2020 года и будет транслироваться онлайн в Facebook и YouTube.

Участники Big Data Lab Welcome Day Online познакомятся с лекторами школы, послушают о последних тенденциях в мире Data Science, а также узнают подробности о программе обучения. В конце состоится панельная дискуссия на тему: "Data Science образование – что нужно рынку уже сегодня?".

Ведущая – Евгения Клепа (Jane Klepa) , Executive director, 1991 Open Data Incubator.

Ментор – Aleksandra Boguslavskaya, CEO & Founder Data Science UA.

Темы докладов:

Владимир Рыбалко. Руководитель департамента Customer Value Management (Big Data), Vodafone:

"Важность больших данных для бизнеса мобильного оператора"



Руководитель департамента Customer Value Management (Big Data), Vodafone: Владимир Кошель. Senior Data Scientist, Deep Learning Engineer, Vodafone:

"Профессия Data Scientist – текущее состояние и тенденции"



Senior Data Scientist, Deep Learning Engineer, Vodafone: Вероника Тамайо Флорес. Head of Consulting, Data Science UA:

"No problems, no progress. Особенности дата трансформации в компании"



Head of Consulting, Data Science UA: Юрий Демченко. Старший научный сотрудник, преподаватель Амстердамского Университета:

"Облачные технологии и платформы для обработки больших данных"



Старший научный сотрудник, преподаватель Амстердамского Университета: Олег Чертов. Профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой прикладной математики НТУУ "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского":

"Заменит ли искусственный интеллект человека?"



Профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой прикладной математики НТУУ "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского": Леонид Любчик. Профессор, доктор технических наук, Академик АН высшей школы Украины, заведующий кафедрой компьютерной математики и анализа данных НТУ "Харьковский политехнический институт":

"Прогнозная аналитика – задачи, методы, применение"

Для получения приглашения и ссылки на онлайн-трансляцию нужно пройти регистрацию на мероприятие.

Регистрация по ссылке.

Дата и время: 7 июля с 17:00 до 21:00.

О Big Data Lab