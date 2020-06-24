Vodafone проведет День открытых дверей школы Big Data Lab
Событие состоится 7 июля 2020 года и будет транслироваться онлайн в Facebook и YouTube.
Участники Big Data Lab Welcome Day Online познакомятся с лекторами школы, послушают о последних тенденциях в мире Data Science, а также узнают подробности о программе обучения. В конце состоится панельная дискуссия на тему: "Data Science образование – что нужно рынку уже сегодня?".
Ведущая – Евгения Клепа (Jane Klepa) , Executive director, 1991 Open Data Incubator.
Ментор – Aleksandra Boguslavskaya, CEO & Founder Data Science UA.
Темы докладов:
- Владимир Рыбалко. Руководитель департамента Customer Value Management (Big Data), Vodafone:
"Важность больших данных для бизнеса мобильного оператора"
- Владимир Кошель. Senior Data Scientist, Deep Learning Engineer, Vodafone:
"Профессия Data Scientist – текущее состояние и тенденции"
- Вероника Тамайо Флорес. Head of Consulting, Data Science UA:
"No problems, no progress. Особенности дата трансформации в компании"
- Юрий Демченко. Старший научный сотрудник, преподаватель Амстердамского Университета:
"Облачные технологии и платформы для обработки больших данных"
- Олег Чертов. Профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой прикладной математики НТУУ "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского":
"Заменит ли искусственный интеллект человека?"
- Леонид Любчик. Профессор, доктор технических наук, Академик АН высшей школы Украины, заведующий кафедрой компьютерной математики и анализа данных НТУ "Харьковский политехнический институт":
"Прогнозная аналитика – задачи, методы, применение"
Для получения приглашения и ссылки на онлайн-трансляцию нужно пройти регистрацию на мероприятие.
Регистрация по ссылке.
Дата и время: 7 июля с 17:00 до 21:00.
О Big Data Lab
Big Data Lab – это комплексный интенсивный курс по подготовке data science специалистов, который предусматривает изучение фундаментальных математических дисциплин по анализу данных, доменную экспертизу и практику с реальными большими обезличенными данными Vodafone.