Vodafone проведе День відкритих дверей школи Big Data Lab
Подія відбудеться 7 липня 2020 року і буде транслюватися онлайн на Facebook та YouTube.
Учасники Big Data Lab Welcome Day Online познайомляться з лекторами школи, послухають про останні тенденції у світі Data Science, а також дізнаються подробиці про програму навчання. Наприкінці відбудеться панельна дискусія на тему: "Data Science освіта – що потрібно ринку вже сьогодні"?
Ведуча – Евгения Клепа (Jane Klepa) , Executive director, 1991 Open Data Incubator.
Ментор – Aleksandra Boguslavskaya, CEO&Founder Data Science UA.
Теми доповідей:
- Володимир Рибалко. Керівник департаменту Customer Value Management (Big Data), Vodafone:
"Важливість великих даних для бізнесу мобільного оператора"
- Володимир Кошель. Senior Data Scientist, Deep Learning Engineer, Vodafone:
"Професія Data Scientist – поточний стан та тенденції"
- Вероника Тамайо Флорес. Head of Consulting, Data Science UA:
"No problems, no progress. Особливості дата трансформації в компанії"
- Юрій Демченко. Старший науковий співробітник, викладач Амстердамського Університету:
"Хмарні технології і платформи для обробки великих даних"?
- Олег Чертов. Професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри прикладної математики НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського:
"Чи замінить штучний інтелект людину"?
- Леонід Любчик. Професор, доктор технічних наук, Академік АН вищої школи України, завідувач кафедри комп’ютерної математики і аналізу даних НТУ "Харківський політехнічний інститут":
"Прогнозна аналітика – задачі, методи, застосування"
Для отримання запрошення та посилання на онлайн-трансляцію треба пройти реєстрацію на захід.
Реєстрація за посиланням.
Дата та час: 7 липня з 17:00 до 21:00.
Про Big Data Lab
Big Data Lab – це комплексний інтенсивний курс з підготовки data science спеціалістів, який передбачає вивчення фундаментальних математичних дисциплін з аналізу даних, доменну експертизу і практику з реальними знеособленими великими даними Vodafone.