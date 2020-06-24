Подія відбудеться 7 липня 2020 року і буде транслюватися онлайн на Facebook та YouTube.

Учасники Big Data Lab Welcome Day Online познайомляться з лекторами школи, послухають про останні тенденції у світі Data Science, а також дізнаються подробиці про програму навчання. Наприкінці відбудеться панельна дискусія на тему: "Data Science освіта – що потрібно ринку вже сьогодні"?



Ведуча – Евгения Клепа (Jane Klepa) , Executive director, 1991 Open Data Incubator.

Ментор – Aleksandra Boguslavskaya, CEO&Founder Data Science UA.



Теми доповідей:

Володимир Рибалко . Керівник департаменту Customer Value Management (Big Data), Vodafone:

"Важливість великих даних для бізнесу мобільного оператора"



Керівник департаменту Customer Value Management (Big Data), Vodafone: Володимир Кошель . Senior Data Scientist, Deep Learning Engineer, Vodafone:

"Професія Data Scientist – поточний стан та тенденції"



Senior Data Scientist, Deep Learning Engineer, Vodafone: Вероника Тамайо Флорес . Head of Consulting, Data Science UA:

"No problems, no progress. Особливості дата трансформації в компанії"



. Head of Consulting, Data Science UA: Юрій Демченко . Старший науковий співробітник, викладач Амстердамського Університету:

"Хмарні технології і платформи для обробки великих даних" ?



Старший науковий співробітник, викладач Амстердамського Університету: Олег Чертов . Професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри прикладної математики НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського:

"Чи замінить штучний інтелект людину" ?



. Професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри прикладної математики НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського: Леонід Любчик. Професор, доктор технічних наук, Академік АН вищої школи України, завідувач кафедри комп’ютерної математики і аналізу даних НТУ "Харківський політехнічний інститут":

"Прогнозна аналітика –​ задачі, методи, застосування"

Для отримання запрошення та посилання на онлайн-трансляцію треба пройти реєстрацію на захід.

Реєстрація за посиланням.

Дата та час: 7 липня з 17:00 до 21:00.

Про Big Data Lab

Big Data Lab – це комплексний інтенсивний курс з підготовки data science спеціалістів, який передбачає вивчення фундаментальних математичних дисциплін з аналізу даних, доменну експертизу і практику з реальними знеособленими великими даними Vodafone.