Vodafone начинает работы по внедрению национального покрытия 4G. Построение сети начинается с западных областей Украины и будет продвигаться дальше на восток.

Так, с 16 июня начинается установка нового оборудования – во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Волынской областях Украины. Далее поочередно будет модернизирована сеть в других областях от запада Украины до востока. После завершения работ сеть будет готова к запуску 4G в диапазоне 900 МГц. В дальнейшем будет расширено покрытие 4G, и жители небольших населенных пунктов смогут получить доступ к скоростному мобильному интернету.

В зависимости от населенного пункта, работы продлятся в течение короткого времени – в период от одной до двух недель. Компания проводит работы с учетом потребностей клиентов и делает все возможное для сохранения качества услуг связи во время переоборудования сети.

Компания также проводит работы по расширению емкости сети в местах с интенсивным трафиком. В целом, во время карантина Vodafone расширил емкость сети в Закарпатской области, Одессе и Одесской области, в Днепре и Днепропетровской области, Житомирской области, Херсонской, Харьковской, Черновицкой областях, Полтавской, Волынской областях, в городе Умань Черкасской области, в Киеве, Сумах, Чернигове, Ивано-Франковске, Запорожье и Кропивницком.

По результатам 1 квартала 2020 года, Vodafone обеспечивает покрытие 4G для для более чем 71% жителей страны и 3G для 86% жителей Украины. География покрытия сети четвертого поколения включает в себя 24 области Украины

Vodafone продолжает активное строительство. После запуска 4G абоненты Vodafone могут гораздо активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: "интернет вещей", телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.

Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. Оператор в ответ отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты. Абоненты предоплаты могут заменить карту самостоятельно, купив соответствующий стартовый пакет, а также 4G смартфон в интернет-магазине Vodafone и получить покупку в ближайшем магазине или заказать адресную доставку или доставку в отделение Новой Почты.