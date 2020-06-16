Vodafone розпочинає роботи з впровадження національного покриття 4G. Розбудова мережі розпочинається із західних областей України і просуватиметься далі на схід.

Так, з 16 червня розпочинається встановлення нового обладнання – у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Волинській областях України. Далі почергово буде модернізована мережа у інших областях від заходу України до сходу. Після завершення робіт мережа буде готова до запуску 4G в діапазоні 900 МГц. Надалі буде розширене покриття 4G та мешканці невеликих населених пунктів зможуть отримати доступ до швидкісного мобільного інтернету.

В залежності від населеного пункту, роботи триватимуть протягом короткого часу в період від одного до двох тижнів. Компанія проводить роботи із врахуванням потреб клієнтів і робить усе можливе задля збереження якості послуг зв’язку під час переобладнання мережі.

Компанія також проводить роботи із розширення ємності мережі у місцях з інтенсивним інтернет-трафіком. Загалом, під час карантину Vodafone розширив ємність мережі в Закарпатській області, Одесі та Одеській області, в Дніпрі та Дніпропетровській області, Житомирській області, Херсонській, Харківській, Чернівецькій областях, Полтавській, Волинській областях, у місті Умань Черкаської області, у Києві, Сумах, Чернігові, Івано-Франківську, Запоріжжі та Кропивницькому.

За результатами 1 кварталу 2020 року Vodafone забезпечує покриття 4G для більш ніж 71% жителів країни і 3G для 86% жителів України. Географія покриття інтернету четвертого покоління включає в себе 24 області України

Vodafone продовжує активне будівництво. Після запуску 4G абоненти Vodafone можуть набагато активніше користуватися мобільним інтернетом і сервісами на базі 4G, такими як стрімінг HD TV, онлайн-ігри, активно використовувати хмарні сервіси, а також нові напрямки: "інтернет речей", телемедицина, smart-управління енергетикою і сільським господарством, електронні мобільні гаманці. Нові послуги запускаються відповідно до етапів розвитку мережі 4G.

Готовність до 4G клієнти компанії можуть самостійно і безкоштовно перевірити за допомогою єдиного USSD-запиту – потрібно просто набрати *222# і натиснути кнопку виклику. У відповідь оператор відправить SMS з результатом перевірки смартфона і SIM-карти. Абоненти передоплати можуть замінити карту самостійно, купивши відповідний стартовий пакет, а також 4G смартфон в інтернет-магазині Vodafone та отримати покупку в найближчому магазині або замовити адресну доставку чи доставку до відділення Нової Пошти.