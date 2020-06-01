Vodafone дарит всем своим абонентам бесплатную подписку на YouTube Premium.

Два глобальных международных бренда Vodafone и YouTube заключили соглашение о сотрудничестве, результатом которого стало уникальное для украинского телеком-рынка предложение "YouTube без перерывов".

YouTube – популярный видеохостинг, предоставляющий услуги размещения и просмотра видеоматериалов, подразделение компании Google. Более 2 миллиардов зарегистрированных пользователей посещают YouTube ежемесячно. Ежедневный просмотр видео зрителями составляет более миллиарда часов. В Украине YouTube является вторым по популярности сайтом после Google (данные Kantar, апрель 2020). Кроме основной платформы YouTube, в Украине можно воспользоваться сервисами YouTube Music, YouTube Kids и платными подписками с дополнительными сервисами YouTube Premium и YouTube Music Premium.

Благодаря эксклюзивному сотрудничеству, клиенты Vodafone могут совершенно бесплатно в течение четырех месяцев пользоваться подпиской YouTube Premium. Подписка активируется вместе с услугой Video PASS от Vodafone, которая делает безлимитным трафик на YouTube и ряд других видеосервисов.

Популярность видеоконтента в интернете растет колоссальными темпами, а в последнее время этот тренд еще больше усилился из-за карантинного режима. Безусловным лидером среди видеосервисов является YouTube – в нашей сети на его долю сейчас приходится две трети всего видеотрафика. Мы не могли оставить без внимания столь популярный среди наших клиентов сервис, поэтому решили сделать для них подарок – в течение четырех месяцев они могут совершенно бесплатно попробовать подписку YouTube Premium и безлимитный трафик YouTube в рамках услуги Video PASS от Vodafone. Мы уверены, что вы оцените те дополнительные возможности, которые идут в подписке,

– отметил директор по маркетингу Vodafone Украины Андрей Отрощенко.

Основные преимущества YouTube Premium:

Смотрите видео без рекламы

Загружайте видео и смотрите оффлайн

Слушайте в фоновом режиме, когда пользуетесь другими приложениями или при заблокированном экране

А также доступ к YouTube Music Premium и YouTube Kids без рекламы

Основные возможности услуги Video PASS от Vodafone:​

Безлимитный трафик на YouTube и ряд других видеосервисов.

Активация предложения происходит в три этапа:

1. Необходимо на смартфоне ввести USSD-код *313#

2. Получить SMS о подключении предложения "YouTube без перерывов" и активацию услуги Video PASS

3. Перейти по ссылке с SMS и активировать подписку YouTube Premium

Предложение "YouTube без перерывов" действует с 1 июня 2020 года для всех абонентов контрактной и предоплаченной формы обслуживания и будет доступна для подключения до 30 сентября 2020 года (дата окончания акции может меняться). Подписка распространяется на все устройства, поддерживающие приложение YouTube (телевизоры, браузеры, планшеты, смартфоны).

По истечении четырех месяцев с даты подключения пользователь получит уведомление о продлении подписки YouTube Premium и услуги Video PASS уже на платной основе. С пятого месяца подписка и услуга автоматически будут переведены в платный режим согласно тарифам на данную услугу и подписку. С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте.