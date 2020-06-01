Vodafone дарує всім своїм абонентам безкоштовну підписку на YouTube Premium.

Два глобальних міжнародних бренди Vodafone і YouTube уклали угоду про співпрацю, результатом якої стала унікальна для українського телеком-ринку пропозиція "YouTube без перерв".

YouTube – популярний відеохостинг, що надає послуги розміщення та перегляду відеоматеріалів, є підрозділом компанії Google. Понад 2 мільярди зареєстрованих користувачів відвідують YouTube щомісяця. Щоденний перегляд відео глядачами становить понад мільярд годин. В Україні YouTube є другим за популярністю сайтом після Google (дані Kantar, квітень 2020). Крім основної платформи YouTube, в Україні можна скористатися сервісами YouTube Music, YouTube Kids і платними підписками з додатковими сервісами YouTube Premium і YouTube Music Premium.

Завдяки ексклюзивній співпраці, клієнти Vodafone можуть абсолютно безкоштовно протягом чотирьох місяців користуватися підпискою YouTube Premium. Підписка активується разом з послугою Video PASS від Vodafone яка робить безлімітним трафік на YouTube і ряд інших відеосервісів.

Популярність відеоконтенту в інтернеті зростає колосальними темпами, а останнім часом цей тренд ще більше посилився через карантинний режим. Безумовним лідером серед відеосервісів є YouTube – у нашій мережі на його частку зараз припадає дві третини всього відео трафіку. Ми не могли залишити без уваги настільки популярний серед наших клієнтів сервіс, тому вирішили зробити для них подарунок – протягом чотирьох місяців вони можуть абсолютно безкоштовно спробувати підписку YouTube Premium і безлімітний трафік YouTube в межах послуги Video PASS від Vodafone. Ми впевнені, що ви оціните ті додаткові можливості, які йдуть в підписці,

– зазначив директор з маркетингу Vodafone Україна Андрій Отрощенко.

Основні переваги YouTube Premium:

Дивіться відео без реклами

Завантажуйте відео і дивіться офлайн

Слухайте у фоновому режимі, коли користуєтеся іншими додатками або при заблокованому екрані

А також доступ до YouTube Music Premium і YouTube Kids без реклами

Основні можливості послуги Video PASS від Vodafone:

Безлімітний трафік на YouTube і низку інших відеосервісів.

Активація пропозиції відбувається в три етапи:

1. Необхідно на смартфоні ввести USSD-код *313#

2. Отримати SMS про підключення пропозиції "YouTube без перерв" та активацію послуги Video PASS

3. Перейти за посиланням з SMS і активувати підписку YouTube Premium

Пропозиція "YouTube без перерв" діє з 1 червня 2020 року для всіх абонентів контрактної та передплаченої форми обслуговування і буде доступна для підключення до 30 вересня 2020 року (дата закінчення акції може змінюватися). Підписка поширюється на всі пристрої, що підтримують додаток YouTube (телевізори, браузери, планшети, смартфони).

Після закінчення чотирьох місяців з дати підключення користувач отримає повідомлення про продовження підписки YouTube Premium і послуги Video PASS вже на платній основі. З п'ятого місяця підписка і послуга будуть автоматично переведені в платний режим відповідно до тарифів на дану послугу і підписку. З детальними умовами акції можна ознайомитися на сайті.