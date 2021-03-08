Журналисты пообщались с украинцами в Польше, которые попали в смертельное ДТП. Люди рассказали подробности инцидента и озвучили свои подозрения о причине трагедии.

24 украинца по состоянию на 7 марта все еще находятся в польских больницах, причем 9 – в тяжелом состоянии. Погибли в аварии 5 человек, их имена обещают с разрешения местной прокуратуры обнародовать 8 марта.

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Людей разбросало по салону, словно игрушечных

Расследование касаемо причины аварии продолжается, но само место ДТП уже убрали. В отчетах правоохранителей указано, что водитель рейсового автобуса Познань – Херсон не справился с управлением. Из-за этого транспорт слетел с дороги и перевернулся. Всего людей там было 57, вместе с двумя водителями (все – украинцы).

По свидетельству спасателей, большинство пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности. Поэтому когда автобус упал, людей разбросало по салону, словно игрушечных. На месте погибли 2, еще 3 – во время спасательной операции. И еще 9 травмированных – в тяжелом состоянии (всего в польских больницах – 24 украинца).

"Водитель был за рулем 18 часов": что происходило в автобусе перед ДТП

У Михаила Токмакова – поломанная рука, ребра, ушиб грудины. Мужчина ехал домой в Донецк. Во время удара он смог прикрыть собой жену, и она избежала тяжелых травм. Но Михаил не знает, где его жена сейчас – ее телефон потерялся, а номер недоступен.

Сам Токмаков говорит, что чудом выжил: он уступил место девушке, которая хотела сидеть у окна, а эта девушка погибла.

Мужчина уверен: авария произошла из-за того, что водитель уснул за рулем. Мол, с 14 часов дня, от Вроцлава, и до самой ДТП за рулем был один и тот же водитель. А другой только ходил по салону и общался с пассажирами.

Водители должны меняться каждые 4 часа, а он ехал все 18. И где-то за 50 минут до инцидента он вильнул, сильно так вильнул – видно, вырубился уже,

– рассказал пострадавший.

Оба водителя задержаны

Как утверждают в ТСН, обоих водителей автобуса Познань – Херсон задержали. Того, что был за рулем – после оказания помощи, а второго – с легкими травмами.

В компании-перевозчике говорят, что водитель опытный и работал на международных рейсах больше 3 лет. Мол, заснуть он не мог, а за рулем был лишь час.

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