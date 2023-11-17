Недалеко от реки Тиса пограничники остановили автомобиль, в котором находились водитель и его пассажир.

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Нападение с пистолетом

Охранники границы попросили граждан показать документы. Законное требование почему-то возмутило мужчин. Они начали угрожать пограничникам физической расправой, а затем от слов перешли к действиям и бросились на своих жертв с кулаками. Пассажир автомобиля, который остановили, даже открыл огонь из стартового пистолета.

Чтобы усмирить нарушителей, пограничникам пришлось вызвать полицию.

Агрессивных нападающих задержали / Фото Госпогранслужба

Штурмовали Тису на надувных кругах

Недавно в том же регионе сотрудники ГПСУ "поймали" очередных уклонистов. Чтобы попасть за границу, те планировали переплыть Тису на надувных "пончиках", но что-то пошло не по плану.

Так, на Закарпатье вблизи реки Тиса (где уже утопилось немало желающих уйти от мобилизации) правоохранители задержали двух взрослых мужчин и их "проводников" – двух несовершеннолетних парней. Подростки признались, что они согласились провести уклонистов к реке и указать им направление в Румынию за 100 долларов.

Впоследствии выяснилось, что беглецы от призыва обещали заплатить не только детям. Они должны были выложить из карманов кругленькую сумму в размере 5000 и 3500 долларов и оплатить услуги организаторам незаконного "путешествия" за границу. Теперь и уклонистами, и организаторами занимается полиция.