Водитель украинского автобуса, попавшего в смертельное ДТП в Польше, не признает вины
В Польше районная прокуратура Ярослав предъявила обвинение водителю. Именно он был за рулем украинского автобуса, попавшего в аварию под Кашице 22 марта. Мужчина своей вины не признает.
Источник:Укринформ
Об этом в комментарии СМИ сообщила заместитель районного прокурора города Ярослав Божена Гараш-Волошин. Подозреваемый рассказал свою версию случившегося.
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Водителя подозревают в непреднамеренном доведении до автокатастрофы
К подозреваемому применена мера пресечения в виде ежедневной регистрации в отделении полиции, изъятие загранпаспорта и запрета выезда из страны,
– сообщила Гараш-Волошин.
Водителю предъявили обвинение за непреднамеренное доведение до катастрофы в наземном движении. Санкция статьи предусматривает наказание – от 6 месяцев до 8 лет лишения свободы.
По делу продолжаются экспертизы
Пока расследование только началось, продолжаются следственные действия. Первоочередная задача – установить причины аварии, для этого проводят экспертизы. В прокуратуре отмечают, сбор и анализ материалов займет не меньше, чем месяц.
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Что известно об автотроще возле Кашице:
- Ночью 22 марта автобус Вроцлав – Черновцы попал в аварию.
- Транспортное средство влетело в отбойник, затем перевернулось и упало в кювет.
- В автобусе было всего 10 человек: 2 водителя и 8 пассажиров. Все – украинцы.
- Погиб напарник водителя. Как оказалось, он был его отчимом.
- Отметим, что на этом же участке дороги в начале марта произошла другая авария с украинцами. Тогда погибли 5 человек, а несколько десятков пришлось госпитализировать.
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