В Польше районная прокуратура Ярослав предъявила обвинение водителю. Именно он был за рулем украинского автобуса, попавшего в аварию под Кашице 22 марта. Мужчина своей вины не признает.

Об этом в комментарии СМИ сообщила заместитель районного прокурора города Ярослав Божена Гараш-Волошин. Подозреваемый рассказал свою версию случившегося.

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Водителя подозревают в непреднамеренном доведении до автокатастрофы

К подозреваемому применена мера пресечения в виде ежедневной регистрации в отделении полиции, изъятие загранпаспорта и запрета выезда из страны,

– сообщила Гараш-Волошин.

Водителю предъявили обвинение за непреднамеренное доведение до катастрофы в наземном движении. Санкция статьи предусматривает наказание – от 6 месяцев до 8 лет лишения свободы.

По делу продолжаются экспертизы

Пока расследование только началось, продолжаются следственные действия. Первоочередная задача – установить причины аварии, для этого проводят экспертизы. В прокуратуре отмечают, сбор и анализ материалов займет не меньше, чем месяц.

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