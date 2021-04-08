У Польщі районна прокуратура Ярослав висунула обвинувачення водію. Саме він був за кермом українського автобуса, що потрапив в аварію під Кашице 22 березня. Чоловік своєї провини не визнає.

Про це в коментарі ЗМІ повідомила заступниця районного прокурора міста Ярослав Божена Гараш-Волошин. Підозрюваний розповів свою версію того, що трапилось.

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Водія підозрюють у ненавмисному доведенні до автокатастрофи

До підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді щоденної реєстрації у відділку поліції, вилучення закордонного паспорта і заборони виїзду з країни,

– повідомила Гараш-Волошин.

Водію висунули обвинувачення за ненавмисне доведення до катастрофи у наземному русі. Санкція статті передбачає покарання – від 6 місяців до 8 років позбавлення волі.

У справі тривають експертизи

Поки що розслідування лише розпочалось, тривають слідчі дії. Першочергове завдання – встановити причини аварії, для цього проводять експертизи. У прокуратурі наголошують, збір та аналіз матеріалів займе не менше, ніж місяць.

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