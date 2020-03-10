Водитель избил пешехода, потому что тот мешал ему ехать по тротуару: видео

На Тернопольщине автомобиль ВАЗ чуть не сбил мужчину, который шел по тротуару. Потом водитель вышел из машины и избил пешехода.

В городе Кременец водитель легкового автомобиля наехал на пешехода, когда тот шел по тротуару. Инцидент активно обсуждают в фейсбуке.

Читайте также В киевской маршрутке "ухажер" ударил полицейскую в лицо и разбил ей нос

В комментариях возмущенные пользователи предлагают установить личность водителя и лишить водительских прав или отправить на общественные работы.