Водитель избил пешехода, потому что тот мешал ему ехать по тротуару: видео
На Тернопольщине автомобиль ВАЗ чуть не сбил мужчину, который шел по тротуару. Потом водитель вышел из машины и избил пешехода.
В городе Кременец водитель легкового автомобиля наехал на пешехода, когда тот шел по тротуару. Инцидент активно обсуждают в фейсбуке.
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В комментариях возмущенные пользователи предлагают установить личность водителя и лишить водительских прав или отправить на общественные работы.
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