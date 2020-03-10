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      Водитель избил пешехода, потому что тот мешал ему ехать по тротуару: видео

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      На Тернопольщине автомобиль ВАЗ чуть не сбил мужчину, который шел по тротуару. Потом водитель вышел из машины и избил пешехода.

      В городе Кременец водитель легкового автомобиля наехал на пешехода, когда тот шел по тротуару. Инцидент активно обсуждают в фейсбуке.

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      В комментариях возмущенные пользователи предлагают установить личность водителя и лишить водительских прав или отправить на общественные работы.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Тернополь Криминальные новости
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