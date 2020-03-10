Водій побив пішохода, бо той заважав йому їхати тротуаром: відео

На Тернопільщині автомобіль ВАЗ ледь не збив чоловіка, який ішов по тротуару. Потім водій вийшов із машини і побив пішохода.

У місті Кременець водій легкового автомобіля наїхав на пішохода, коли той ішов по тротуару. Інцидент активно обговорюють у фейсбуці.

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У коментарях обурені користувачі пропонують встановити особу і позбавити водійських прав або відправити на громадські роботи.

Дивіться відео: як водій побив пішохода, бо той заважав йому проїхати по тротуару