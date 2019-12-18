Водитель устроил гонки с полицейскими

В Кропивницкому патрульные заметили авто, которое двигалось с выключенными фарами в темное время суток.

Патрульные подали водителю сигнал об остановке, который он проигнорировал и только прибавил скорости, сообщает полиция Кировоградской области.

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После длительных гонок по ночному Кропивницкому полицейские остановили водителя, который был в состоянии алкогольного опьянения.

На требование правоохранителей пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте водитель согласился. Алкотестер показал 1,95 промилле алкоголя в крови, что превышало допустимую норму почти в 10 раз.

Патрульные составили на него протокол за управление авто в состоянии опьянения.

Водитель устроил гонки с патрульными: