Водитель устроил гонки с полицейскими
В Кропивницкому патрульные заметили авто, которое двигалось с выключенными фарами в темное время суток.
Патрульные подали водителю сигнал об остановке, который он проигнорировал и только прибавил скорости, сообщает полиция Кировоградской области.
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После длительных гонок по ночному Кропивницкому полицейские остановили водителя, который был в состоянии алкогольного опьянения.
На требование правоохранителей пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте водитель согласился. Алкотестер показал 1,95 промилле алкоголя в крови, что превышало допустимую норму почти в 10 раз.
Патрульные составили на него протокол за управление авто в состоянии опьянения.
Водитель устроил гонки с патрульными:
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