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      Водій напідпитку влаштував перегони з поліцейськими

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      П'яний водій влаштував перегони з патрульними / masteru.seesaa.net

      У Кропивницькому патрульні помітили авто, яке рухалося із вимкненими фарами у темну пору доби.

      Патрульні подали водію сигнал про зупинку, який він проігнорував та лише додав швидкості, повідомляє поліція Кіровоградської області.

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      Після тривалих перегонів нічним Кропивницьким поліцейські зупинили водія, який був у стані алкогольного сп’яніння.

      На вимогу правоохоронців пройти огляд на стан сп’янiння на мiсцi водiй погодився. Алкотестер показав 1,95 промiле алкоголю у кровi, що перевищувало допустиму норму майже у 10 разiв.

      Патрульні склали на нього протокол за керування авто у стані сп’янiння.

      Водій напідпитку влаштував перегони з патрульними:

       

       

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Новини Кропивницького
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