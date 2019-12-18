Водій напідпитку влаштував перегони з поліцейськими

У Кропивницькому патрульні помітили авто, яке рухалося із вимкненими фарами у темну пору доби.

Патрульні подали водію сигнал про зупинку, який він проігнорував та лише додав швидкості, повідомляє поліція Кіровоградської області.

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Після тривалих перегонів нічним Кропивницьким поліцейські зупинили водія, який був у стані алкогольного сп’яніння.

На вимогу правоохоронців пройти огляд на стан сп’янiння на мiсцi водiй погодився. Алкотестер показав 1,95 промiле алкоголю у кровi, що перевищувало допустиму норму майже у 10 разiв.

Патрульні склали на нього протокол за керування авто у стані сп’янiння.

Водій напідпитку влаштував перегони з патрульними: