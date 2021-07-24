Мужчина за 200 гривен просил не составлять на него протокол – его оштрафовали на 17 тысяч. Об этом говорится в приговоре Садгорского районного суда.
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Что известно об инциденте
Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и имел просроченное страхование на автомобиль.
- Чтобы избежать наказания, он положил полицейскому в карман деньги – по 100 гривен за каждое нарушение.
Садгорский районный суд оштрафовал мужчину. Тот во время заседания раскаялся и признал вину.
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