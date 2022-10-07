Такой закон приняла Верховная Рада Украины. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его.

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Полный запрет "акустического насилия": что это значит

Запрет касается городского транспорта, пригородных, междугородных и международных маршрутов. Важно отметить, что это правило действует и для пассажиров рейсовой перевозки. Водитель имеет полное право высадить "нарушителей тишины".

Какие звуки запрещено воспроизводить водителям и пассажирам:

музыку;

звуки фильмов или сериалов;

любые другие звуковые сигналы, не относящиеся к информации о поездке.

Заметим, есть несколько исключений, когда музыку можно включать. Например, если это нерегулярная перевозка и все пассажиры не против. Также, если передача звука осуществляется на индивидуальные наушники отдельных людей, а не на всех.

Обратите внимание В Киеве могут отменить остановку общественного транспорта по воздушной тревоге

В Киеве планируют сделать остановки-укрытия: эффективно ли это

Россияне активно обстреливают объекты инфраструктуры городов и другие места, где находятся гражданские. Поэтому в столице власти планируют сделать конструкции гражданской защиты на остановках.

У департамента транспортной инфраструктуры КГГА вместе с коммунальным предприятием "Киевпасстранс" есть месяц, чтобы определить перечень мест, где есть наибольшие скопления пассажиров. Впоследствии в этих местах установят железобетонные мобильные укрытия.

Эксперты не поддерживают подобные решения. К примеру, архитектор Анатолий Фролов считает, что это неэффективно и мало чем поможет улучшить безопасность.

По его мнению, гораздо лучшим решением было бы привести в нормальное состояние уже имеющиеся хранилища в городе. В общественной инициативе "Пассажиры Киева" тоже так считают. По их словам, остановки-укрытия не выдержат прямых попаданий снарядов.

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