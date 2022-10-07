Такий закон прийняла Верховна Рада України. А Президент України Володимир Зеленський підписав його.

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Повна заборона "акустичного насилля": що це значить

Заборона стосується міського транспорту, приміських, міжміських, а також міжнародних маршрутів. Важливо зазначити, що це правило діє і для пасажирів рейсового перевезення. Водій має повне право висадити "порушників тиші".

Які звуки заборонено відтворювати водіям та пасажирам:

музику;

звуки фільмів чи серіалів;

будь-які інші звукові сигнали, що не стосуються інформації про поїздку.

Зауважимо, є кілька винятків, коли музику можна вмикати. Наприклад, якщо це нерегулярне перевезення і всі пасажири не проти. Також, якщо передача звуку здійснюється на індивідуальні навушники окремих людей, а не на загал.

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У Києві планують зробити зупинки-укриття: чи ефективно це

Росіяни активно обстрілюють об'єкти інфраструктури міст та інші місця, де перебувають цивільні. Через це у столиці влада планує зробити конструкції цивільного захисту на зупинках.

Департамент транспортної інфраструктури КМДА разом із комунальним підприємством "Київпастранс" мають місяць, щоб визначити перелік місць, де є найбільші скупчення пасажирів. Згодом у тих місцях встановлять залізобетонні мобільні укриття.

Експерти не підтримують такі рішення. Наприклад, архітектор Анатолій Фролов вважає, що це неефективно і мало чим допоможе покращити безпеку.

На його думку, значно кращим рішенням було б привести до нормального стану вже наявні сховища в місті. У громадській ініціативі "Пасажири Києва" теж так вважають. За їхніми словами, зупинки-укриття не витримають прямих потраплянь снарядів.

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