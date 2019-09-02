10:41
2 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кто изменил историю России. Красный флаг над Москвой
      Вєсті Кремля
      20:10, 31 августа
      Вести.UA. Жир: Хамство от Дубинского. Новая выходка Медведчука
      Вєсті.UA
      19:45, 31 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Новая тема
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Водителям предложили надеть очки Drunk Busters, чтобы почувствовать состояние опьянения

      Новая тема 78 Читати новину українською

      Накануне учебного года полиция просит водителей быть особенно внимательными.

      Внимание водители: ученики идут в школу! С началом учебного года детей на проезжей части больше. Поэтому патрульные призывают автомобилистов быть крайне осмотрительными, ответственно относиться к Правилам дорожного движения и не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Чтобы повысить культуру поведения на дорогах, Департамент патрульной полиции вместе с Всеукраинским объединением автошкол реализует образовательный проект для будущих водителей "Испытай в безопасности".

      За первые полгода 2019 года полицейские обнаружили уже более 60 тысяч случаев управления в состоянии опьянения. Побороть эту проблематику лишь административными методами, только методами контроля почти невозможно. И вот именно проект "Испытай себя в безопасности" призван сделать профилактику, показать людям, к чему может привести вождение в состоянии опьянения,
      – рассказывает Алексей Билошицкий, 1-й заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

      Пережить имитированное состояние опьянения и осознать все возможные последствия любой сможет, надев специальные очки Drunk Busters. Об информационно-материальной базе образовательного проекта "Испытай в безопасности" позаботилась компания AB InBev Efes Україна.

      "Есть теоретический материал, помещенный примерно в 40-минутный видеоролик. Там же мы предоставляем специальные печатные материалы, после чего с помощью данных очков можно закрепить дополнительно практическим способом понимание того, каким образом влияет алкоголь на человека", – говорит Илья Щербина, председатель всеукраинского объединения автошкол.

      Кроме того, Патрульная полиция и Всеукраинское объединение автошкол призывают родителей дополнительно объяснять малышам правила поведения на проезжей части. Ведь осведомленность детей – залог их безопасности!

      blog_ava
      Прогноз погоды на 2 сентября: жара продолжится, лишь на Западе пройдут дожди
      сегодня
      468
      Теги: Новости Украины Авто
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Прокачай себе: 5 авторів, що впливають на формування особистості
      сегодня , 10:01 Прокачай себе: 5 авторів, що впливають на формування особистості
      Блог Соцмережі 233
      Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      сегодня , 08:50 Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      Марія Писаренко 280
      Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      1 сентября , 23:33 Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      24062
      Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      1 сентября , 22:00 Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      Блоги тижня 597
      Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      1 сентября , 20:29 Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      Наталя Ромашова 2807
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук