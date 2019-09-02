Водителям предложили надеть очки Drunk Busters, чтобы почувствовать состояние опьянения

Накануне учебного года полиция просит водителей быть особенно внимательными.

Внимание водители: ученики идут в школу! С началом учебного года детей на проезжей части больше. Поэтому патрульные призывают автомобилистов быть крайне осмотрительными, ответственно относиться к Правилам дорожного движения и не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Чтобы повысить культуру поведения на дорогах, Департамент патрульной полиции вместе с Всеукраинским объединением автошкол реализует образовательный проект для будущих водителей "Испытай в безопасности".

За первые полгода 2019 года полицейские обнаружили уже более 60 тысяч случаев управления в состоянии опьянения. Побороть эту проблематику лишь административными методами, только методами контроля почти невозможно. И вот именно проект "Испытай себя в безопасности" призван сделать профилактику, показать людям, к чему может привести вождение в состоянии опьянения,

– рассказывает Алексей Билошицкий, 1-й заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

Пережить имитированное состояние опьянения и осознать все возможные последствия любой сможет, надев специальные очки Drunk Busters. Об информационно-материальной базе образовательного проекта "Испытай в безопасности" позаботилась компания AB InBev Efes Україна.

"Есть теоретический материал, помещенный примерно в 40-минутный видеоролик. Там же мы предоставляем специальные печатные материалы, после чего с помощью данных очков можно закрепить дополнительно практическим способом понимание того, каким образом влияет алкоголь на человека", – говорит Илья Щербина, председатель всеукраинского объединения автошкол.

Кроме того, Патрульная полиция и Всеукраинское объединение автошкол призывают родителей дополнительно объяснять малышам правила поведения на проезжей части. Ведь осведомленность детей – залог их безопасности!