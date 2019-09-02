Водіям запропонували одягнути окуляри Drunk Busters, щоб відчути стан сп'яніння

Напередодні навчального року поліція просить водіїв бути особливо уважними.

Увага водії: учні йдуть до школи! З початком навчального року дітей на проїжджій частині побільшає. Тож патрульні закликають автомобілістів бути вкрай обачними, відповідально ставитись до Правил дорожнього руху та не сідати за кермо у нетверезому стані. Аби підвищити культуру поведінки на дорогах, Департамент патрульної поліції разом з Всеукраїнським об`єднанням автошкіл реалізує освітній проект для майбутніх водіїв "Випробуй у безпеці".

За перші півроку 2019 року поліцейські виявили уже понад 60 тисяч випадків керування у стані сп’яніння. Побороти цю проблематику лише адміністративними методами, лише методами контролю майже неможливо. І от саме проект "Випробуй у безпеці" покликаний саме зробити профілактику, показати людям до чого може призвести керування у стані сп’яніння,

– розповідає Олексій Білошицький, 1-й заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Пережити імітований стан сп’яніння та усвідомити всі можливі наслідки, будь-хто зможе одягнувши спеціальні окуляри Drunk Busters. Про інформаційно-матеріальну базу освітнього проекту "Випробуй у безпеці" подбала компанія AB InBev Efes Україна.

"Є теоретичний матеріал, який поміщений приблизно в 40-хвилинний відеоролик. Там же ми надаємо спеціальні друковані матеріали, після чого за допомогою даних окулярів можна закріпити додатково практичним способом розуміння того, яким чином впливає алкоголь на людину", – каже Ілля Щербина, голова Всеукраїнського об’єднання автошкіл.

Крім того, Патрульна поліція та Всеукраїнське об’єднання автошкіл закликають батьків додатково пояснювати малечі правила поведінки на проїжджій частині. Адже обізнаність дітей – запорука їхньої безпеки!