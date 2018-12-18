Водка года: потребитель выбрал лучшее

В преддверии новогодних праздников Международная маркетинговая группа провела исследование потребительских предпочтений на отечественном рынке водочной продукции. По его итогам, наибольшее количество голосов в номинации "Водка года" получила ультра-премиум водка Shustoff.

"При выборе потребитель все больше полагается на качество продукта и репутацию бренда", – отмечает Дмитрий Радэнко, эксперт исследовательской компании ММГ.

Из всех опрошенных респондентов – женщин и мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, 78% потребителей предпочитают новинку к новогоднему столу, 55% опрошенных выбирают водку Shustoff.

Производитель успех водки "Shustoff" объясняет безупречным качеством продукта.

"Изготовленная из "безальдегидного" спирта и чистейшей воды, наша водка соответствует высочайшим мировым стандартам качества, – отмечает представитель бренда. – Благодаря возрождению традиций и легендарных водочных рецептур ультра- премиум водка Shustoff получила потребительские предпочтения и звание лучшей "Водки года".