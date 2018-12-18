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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Горілка року: споживач вибрав краще

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      Горілка року: споживач вибрав краще

      Напередодні новорічних свят Міжнародна маркетингова група провела дослідження споживчих переваг на вітчизняному ринку горілчаної продукції. За його підсумками, найбільшу кількість голосів у номінації «Горілка року» отримала ультра-преміум горілка Shustoff.

      "При виборі споживач все більше покладається на якість продукту і репутацію бренда", – зазначає Дмитро Раденко, експерт дослідницької компанії ММГ.

      З усіх опитаних респондентів – жінок і чоловіків у віці від 18 до 60 років, 78% споживачів надають перевагу новинкам до новорічного столу, 55% опитаних обирають горілку Shustoff.

      Виробник успіх горілки "Shustoff" пояснює бездоганною якістю продукту.

      "Виготовлена ​​з "безальдегідного" спирту і найчистішої води, наша горілка відповідає найвищим світовим стандартам якості, – зазначає представник бренда. – Завдяки відродженню традицій і легендарних горілчаних рецептур ультра-преміум горілка Shustoff отримала споживчі переваги і звання кращої "Горілки року".

      Теги: Новини України Алкоголь
      Джерело: 24 Канал
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