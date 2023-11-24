Мужчина решил подать в суд и попросил признать его увольнение незаконным. Он работал на водоканале в течение 42 лет.

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Незаконное увольнение

Работник ГКП "Хмельницкводоканал" обратился в суд с просьбой отменить приказ об увольнении его с должности заместителя начальника автоцеха предприятия. А также восстановить его в этой должности и взыскать с предприятия средний заработок за время вынужденного прогула в размере 105 732 гривны и 10 000 гривен морального ущерба.

Истец работал на водоканале с 1981 года. Сначала был водителем, а уже в 2017 году стал начальником автоцеха. В прошлом году, 2 декабря 2022, его перевели на должность заместителя начальника автоцеха.

По словам мужчины, впоследствии между ним и руководителем предприятия возникли производственные недоразумения. Речь шла о понижении мужчины в должности или увольнении.

На фоне противоречий он сам написал заявление об освобождении его от должности по соглашению сторон. Однако мужчина передумал и в отделе кадров порвал и смял свое заявление и выбросил его в помойку.

Вскоре ему стало известно, что руководитель отдал приказ работникам отдела кадров склеить это заявление, зарегистрировать и подать ему на подпись. Тогда он направил заявление об отзыве своего заявления на увольнение по соглашению сторон, однако ответа не получил, а 31 декабря 2022 был уволен,

– объяснили детали дела в суде.

Так, мужчина подал иск в суд, в котором просил отменить этот приказ об увольнении и восстановить его в должности. Хмельницкий горрайонный суд частично удовлетворил иск. Он признал незаконным и отменил приказ водоканала об увольнении заместителя начальника автоцеха с должности, восстановил его в этой должности и взыскал с предприятия в его пользу 105 732 гривны заработной платы за время вынужденного прогула и 8 000 гривен морального ущерба. Однако водоканал подал апелляцию.

Апеллянт отметил, что вывод суда о незаконности увольнения необоснован, поскольку факт договоренности между работником и работодателем об увольнении с согласия сторон – доказан. Также предприятие заявило об ошибке в исчислении среднего заработка за время вынужденного прогула.

Апелляционный суд обратил внимание на смятый, с признаками склеивания, вид заявления об увольнении, которое написал истец. Хмельницкий апелляционный суд (ХАС) признал недоказанным аргументы апеллянта о том, что он уничтожил ее после резолюции руководителя через несколько дней после подачи.

Окончательное решение суда

ХАС подтвердил правильность заключения местного суда о незаконности спорного приказа и наличии оснований для возобновления истца в должности. Кроме этого, он констатировал, что при исчислении среднего заработка за время вынужденного прогула суд допустил ошибку.

В постановлении суда отмечается, что суд ошибочно исчислил среднедневный заработок из средней заработной платы за ноябрь-декабрь 2022 года, тогда как следует брать выплаты за последние два календарных месяца работы, предшествующие увольнению, то есть за октябрь-ноябрь 2022 года.

В результате апелляционный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу "Хмельницкводоканала". Он изменил решение суда первой инстанции по части взыскания среднего заработка за время вынужденного прогула и взыскал с предприятия 105 285 гривен, с которого подлежат уплате соответствующие налоги и другие обязательные платежи. В остальном решение суда ХАС оставил без изменений.