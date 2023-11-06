История получила огласку после того, как адвокат из Хмельницкой области Виктор Бабчинский опубликовал кадры из больницы, пишет 24 Канал. На видео видно, как несколько человек в военной форме пытаются силой забрать мужчину из больницы, невзирая на его сопротивление.

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Адвокат заявляет, что мужчину госпитализировали в больницу

На кадрах зафиксированы также сотрудники полиции и врачи, которые не вмешивались в конфликт.

Конфликт между мужчиной и работниками ТЦК в Хмельницкой области: смотрите видео

По словам адвоката, мужчину якобы пытались похитить из больницы в состоянии гипертонического криза. Он рассказал, что врачи скорой помощи доставили человека в больницу на госпитализацию с давлением 180 на 120.

Между работниками ТЦК и мужчиной возник конфликт: смотрите видео

Адвокат Бабчинский утверждает, что конфликт возник, поскольку призывникам якобы запрещают проходить обследование на ВЛК в медучреждении поселка Виньковцы на Хмельнитчине.

Конфликт в больнице на Хмельнитчине: смотрите видео

В то же время, как говорит адвокат, работники ТЦК якобы похищают людей и везут в Каменец-Подольский или Хмельницкий.

Что говорят в ТЦК

Пресс-служба Хмельницкого областного ТЦК и СП отреагировала на конфликт. Прежде там заявили, что военнослужащие РТЦК и СП не предпринимали никаких противоправных действий в отношении мужчины в больнице.

Также в ТЦК отмечают, что на видео видна только часть происшествия, а потому неизвестно, что предшествовало действиям военнослужащих.

В то же время, в Хмельницком областном ТЦК и СП не сообщили, проводят ли служебную проверку.

Полиция даст оценку действиям своих сотрудников

Как пишет Суспильное, в главном управлении Нацполиции в Хмельницкой области рассказали, что после опубликования видео в соцсетях работники управления департамента внутренней безопасности начали проверку.

По словам начальницы сектора коммуникаций полиции Хмельницкой области Инны Глеги, они дадут оценку действиям полицейских, присутствовавших во время конфликта в больнице.

Также Инна Глега сообщила, что никаких заявлений о нарушении прав от военнообязанного или адвоката Виктора Бабчинского в полицию пока не поступало.

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