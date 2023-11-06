История получила огласку после того, как адвокат из Хмельницкой области Виктор Бабчинский опубликовал кадры из больницы, пишет 24 Канал. На видео видно, как несколько человек в военной форме пытаются силой забрать мужчину из больницы, невзирая на его сопротивление.
Смотрите также В Тернопольском ТЦК избили мобилизованных: суд избрал меры пресечения подозреваемым в пытках
Адвокат заявляет, что мужчину госпитализировали в больницу
На кадрах зафиксированы также сотрудники полиции и врачи, которые не вмешивались в конфликт.
Конфликт между мужчиной и работниками ТЦК в Хмельницкой области: смотрите видео
По словам адвоката, мужчину якобы пытались похитить из больницы в состоянии гипертонического криза. Он рассказал, что врачи скорой помощи доставили человека в больницу на госпитализацию с давлением 180 на 120.
Между работниками ТЦК и мужчиной возник конфликт: смотрите видео
Адвокат Бабчинский утверждает, что конфликт возник, поскольку призывникам якобы запрещают проходить обследование на ВЛК в медучреждении поселка Виньковцы на Хмельнитчине.
Конфликт в больнице на Хмельнитчине: смотрите видео
В то же время, как говорит адвокат, работники ТЦК якобы похищают людей и везут в Каменец-Подольский или Хмельницкий.
Что говорят в ТЦК
Пресс-служба Хмельницкого областного ТЦК и СП отреагировала на конфликт. Прежде там заявили, что военнослужащие РТЦК и СП не предпринимали никаких противоправных действий в отношении мужчины в больнице.
Также в ТЦК отмечают, что на видео видна только часть происшествия, а потому неизвестно, что предшествовало действиям военнослужащих.
В то же время, в Хмельницком областном ТЦК и СП не сообщили, проводят ли служебную проверку.
Полиция даст оценку действиям своих сотрудников
Как пишет Суспильное, в главном управлении Нацполиции в Хмельницкой области рассказали, что после опубликования видео в соцсетях работники управления департамента внутренней безопасности начали проверку.
По словам начальницы сектора коммуникаций полиции Хмельницкой области Инны Глеги, они дадут оценку действиям полицейских, присутствовавших во время конфликта в больнице.
Также Инна Глега сообщила, что никаких заявлений о нарушении прав от военнообязанного или адвоката Виктора Бабчинского в полицию пока не поступало.
В Черновицком ТЦК избили мужчину
- Недавно получило огласку избиение мужчины в Черновицком ТЦК, которое произошло еще в 2022 году.
- В ТЦК находились трое работников центра и посторонние люди, которые в присутствии патрульных совершали физическое и психологическое насилие над мужчиной, чтобы он подписал повестку.
- В Черновицком областном центре комплектования заявили, что проводят служебную проверку.
- За дело взялось ГБР и заявило, что установлены личности всех фигурантов, присутствующих на видео. Фигурантам дела грозит до 12 лет тюрьмы.