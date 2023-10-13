Видео с жестоким избиением призывников появилось в сети 8 октября. Этот инцидент всколыхнул сеть и на него отреагировал, в частности, и мэр Тернополя Сергей Надал, который подчеркнул, что к мобилизованным должно быть корректное отношение.

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Суд избрал меры пресечения

Следователи сообщили командиру и солдату-гранатометчику о подозрениях в пытках и незаконном лишении свободы человека. Тернопольский горрайонный суд 13 октября провел слушание, на котором избрали подозреваемым меры пресечения – обоих отправили под ночной домашний арест. Также их отстранили от занимаемых должностей.

Уголовные производства зарегистрированы по статьям "Пытки" и "Незаконное лишение свободы". Санкции этих статей предусматривают лишение свободы на срок до 10 1 5 лет соответственно.

Избиение в Тернопольском ТЦК

В сети 7 октября появились кадры, как люди в военной форме "упаковали" в микроавтобус мужчин, вероятно, военнообязанных. Впоследствии стало известно, что одного из пострадавших остановили посреди улицы для проверки документов. Когда работники ТЦК узнали, что мужчина родился в российском Мурманске, предложили поехать в военкомат, однако тот отказался.

Уже на следующих кадрах, появившихся в сети, показали жестокое избиение в Тернопольском ТЦК. Как установили следователи, один из пострадавших – тот самый мужчина, которого задержали накануне.

Следователи установили, что причиной избиения стал конфликт между мобилизованным и дежурным в ТЦК. Как заявили в Офисе генпрокурора, мобилизованные в состоянии алкогольного опьянения пытались забрать у дежурного оружие и избили в присутствии свидетелей (по этому факту также зарегистрировано уголовное производство). Это и вызвало агрессию у подозреваемых.

После обнародования нескольких скандальных видео в сети в Тернопольском ТЦК и СП заявили, что проведут служебное расследование.