Відео з жорстоким побиттям призовників з'явилося у мережі 8 жовтня. Цей інцидент сколихнув мережу й на нього відреагував, зокрема, й мері Тернополя Сергій Надал, який наголосив, що до мобілізованих має бути коректне ставлення.

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Суд обрав запобіжні заходи

Слідчі повідомили командиру та солдату-гранатометнику про підозри у катуванні й незаконному позбавленні волі людини. Тернопільський міськрайонний суд 13 жовтня провів слухання, на якому обрали підозрюваним запобіжні заходи – обох відправили під нічний домашній арешт. Також їх відсторонили від займаних посад.

Кримінальні провадження зареєстровані за статтями "Катування" й "Незаконне позбавлення волі". Санкції цих статей передбачають позбавлення волі строком до 10 1 5 років відповідно.

Побиття у Тернопільському ТЦК

У мережі 7 жовтня з'явилися кадри, як люди у військовій формі "пакували" в мікроавтобус чоловіків, ймовірно військовозобов'язаних. Згодом стало відомо, що одного з постраждалих зупинили посеред вулиці для перевірки документів. Коли працівники ТЦК дізналися, що чоловік народився у російському Мурманську, то запропонували поїхати до військкомату, проте той відмовився.

Вже на наступних кадрах, які з'явилися у мережі, показали жорстоке побиття у Тернопільському ТЦК. Як встановили слідчі, один з постраждалих – той самий чоловік, якого затримали напередодні.

Слідчі встановили, що причиною побиття став конфлікт між мобілізованими й черговим у ТЦК. Як заявили в Офісі генпрокурора, мобілізовані у стані алкогольного сп'яніння намагались забрати у чергового зброю та побили у присутності свідків (за цим фактом також зареєстровано кримінальне провадження). Це і викликало агресію у підозрюваних.

Після оприлюднення кількох скандальних відео у мережі, у Тернопільському ТЦК та СП заявили, що проведуть службове розслідування.