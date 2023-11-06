Історія набула розголосу після того, як адвокат з Хмельниччини Віктор Бабчинський опублікував кадри з лікарні, пише 24 Канал. На відео видно, як кілька людей у військовій формі намагаються силою забрати чоловіка з лікарні, попри його спротив.
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Адвокат заявляє, що чоловіка госпіталізували до лікарні
На кадрах зафіксовано також працівників поліції та лікарів, які не втручалися у конфлікт.
Конфлікт між чоловіком і працівниками ТЦК на Хмельниччині: дивіться відео
За словами адвоката, чоловіка нібито намагалися викрасти з лікарні в стані гіпертонічного кризу. Він розповів, що лікарі швидкої медичної допомоги доставили людину до лікарні на госпіталізацію з тиском 180 на 120.
Між працівниками ТЦК і чоловіком виник конфлікт: дивіться відео
Адвокат Бабчинський стверджує, що конфлікт виник, оскільки призовникам нібито забороняють проходити обстеження на ВЛК у медзакладі селища Віньківці, що на Хмельниччині.
Конфлікт у лікарні на Хмельниччині: дивіться відео
Натомість, як каже адвокат, працівники ТЦК нібито викрадають людей і везуть до Кам'янець-Подільського або Хмельницького.
Що кажуть у ТЦК
Пресслужба Хмельницького обласного ТЦК та СП відреагували на конфлікт. Передусім там заявили, що військовослужбовців РТЦК та СП не вчиняли жодних протиправних дій щодо чоловіка в лікарні.
Також у ТЦК зауважують, що на відео видно тільки частину події, а тому не відомо, що передувало діям військовослужбовців.
Водночас у Хмельницькому обласному ТЦК та СП не повідомили, чи проводять службову перевірку.
Поліція дасть оцінку діям своїх співробітників
Як пише Суспільне, у головному управлінні Нацполіції в Хмельницькій області розповіли, що після опублікування відео у соцмережах, працівники управління департаменту внутрішньої безпеки розпочали перевірку.
За словами начальниці сектору комунікацій поліції Хмельницької області Інни Глеги, вони дадуть оцінку діям поліцейських, які були присутні під час конфлікту у лікарні.
Також Інна Глега повідомила, що жодних заяв щодо порушення прав від військовозобов'язаного чи адвоката Віктора Бабчинського до поліції наразі не надходило.
У Чернівецькому ТЦК побили чоловіка
- Нещодавно набуло розголосу побиття чоловіка у Чернівецькому ТЦК, яке сталося ще у 2022 році.
- У ТЦК були троє працівників центру та сторонні люди, які в присутності патрульних вчиняли фізичне та психологічне насилля над чоловіком, аби він підписав повістку.
- У Чернівецькому обласному центрі комплектування заявили, що проводять службову перевірку.
- За справу взялося ДБР і заявило, що встановлені особи усіх фігурантів, присутніх на відео. Фігурантам справи загрожує до 12 років тюрми.