Після того, як з'явилося відео з побиттям чоловіка, у Чернівецькому обласному центрі комплектування заявили, що проводять службову перевірку.

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За фактом побиття чоловіка відкрито кримінальне провадження

Як розповіли у ТЦК, за цим фактом відкрито кримінальне провадження. Однак у військкоматі стверджують, що повідомлень про кримінальне провадження до Чернівецького обласного ТЦК та СП не надходило.

У зв'язку з опублікуванням відео та наявністю кримінального провадження зараз проводиться службова перевірка з метою встановлення обставин події,

– мовиться у повідомленні.

Поліцейські спостерігали за побиттям чоловіка

Суспільне повідомляє, що до редакції анонімно надіслали відео з камер спостереження в приміщенні ТЦК в Чернівцях.

Кадри датовані 30 липня 2022 року. Близько 03:30 чоловіка у наручниках завели, ймовірно, у держустанову двоє поліцейських. Також у приміщенні з'явився чоловік у цивільному, який головою вдарив затриманого, коли той зробив кілька кроків до нього.

Побиття чоловіка, ймовірно, в Чернівецькому ТЦК: дивіться відео

Згодом на відео з'явилися люди у військовій формі. Один з них почав бити затриманого. На кадрах помітно кількох поліцейських, які спостерігали за побиттям чоловіка. Один з них навіть посміхався.

Також у кадрі знову з'являється чоловік у цивільному, який продовжує бити затриманого. Поліція знову лише спостерігала за ситуацією та не перешкоджала побиттю.

Зрештою чоловік підписав документ, після чого його вивели.

Як чоловік опинився у ТЦК

Деталі інциденту з побиттям чоловіка у Чернівецькому ТЦК наводить Суспільне з посиланням на анонімне джерело.

Невідомий викликав поліцію у комендантську годину через нібито знущання з тварини. Виклик не підтвердився, після чого чоловіка, який жив за адресою виклику, забрали патрульні в невідомому напрямку.

Джерело повідомило журналістам, що патрульні привезли чоловіка до Чернівецького ТЦК.

Повідомляється, що в ТЦК були троє працівників центру та сторонні люди, які в присутності патрульних вчиняли фізичне та психологічне насилля над чоловіком, аби він підписав повістку.