Подчеркнули, что это фейк. Водоснабжение города осуществляется не с одной насосной станции, а из разных источников. Они объединены в сложную систему водоснабжения.
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Подачу воды возобновили
Из-за нарушений энергоснабжения и системы транспортировки воды возникли проблемы с подачей воды на Салтовском жилом массиве в районе Новых Домов, Горизонт ХТЗ.
Однако благодаря мужественной работе энергетиков систему энергообеспечения восстановили.
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