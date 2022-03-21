Наголосили, що це фейк. Водопостачання міста здійснюється не з однієї насосної станції, а різних джерел. Вони об'єднані у складну систему водопостачання.

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Подачу води відновили

Через порушення енергопостачання і системи транспортування води виникли проблеми з подачею води на Салтівському житловому масиві, у районі Нових Будинків, Горизонт ХТЗ.

Однак завдяки мужній роботі енергетиків систему енергозабезпечення відновили.

До речі – Яка ситуація на Харківщині 21 березня: