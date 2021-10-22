Самыми частыми видео в сети стали именно сюжеты о ЧП на теплоцентралях и водопроводах. ЧП, которых с каждым годом становится всё больше и больше.

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Самое удивительное, даже в этом, на 8-й год оккупации полуострова, пытаются обвинить Украину – мол, такая инфраструктура досталась оккупантам.

В действительности же это звучит смешно и даже больше!

С 2014 года по 2021-й оккупационные власти Крыма не уделяли абсолютно никакого внимания обслуживанию, регулярному ремонту и замене имеющейся водопроводной инфраструктуры. Хотя, ежегодно российские оккупанты дотируют эту деятельность в достаточной мере, вот только все средства оседают в карманах оккупационных местных "властей".

В первые годы оккупации инфраструктура в Крыму работала исправно, но с годами отсутствия необходимого обслуживания стало увеличиваться и количество аварий, отключений воды из-за выхода из строя того или иного оборудования, насосов, компрессоров и так далее.

Фактически, инфраструктуре, доставшейся оккупантам в качестве трофея со времен Украины, не уделялось абсолютно никакого внимания и сейчас её катастрофическое состояние уже не удаётся попросту скрывать.

Не так давно российский Институт водных проблем РАН провёл исследование о состоянии водных сетей в оккупированном Крыму и результаты не порадовали оккупантов. За время оккупации, износ водопроводных сетей на полуострове вырос до 65% и более, износ очистных сооружений и запорно-регулирующих механизмов до 74%.

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Из-за настолько катастрофического износа инфраструктуры до 70% подготовленной воды, поставляемой потребителям, теряется в процессе поставки!

Что важно понимать, наиболее катастрофическая ситуация в Симферополе, где количество нуждающихся в обслуживании и замене водоводов за время оккупации выросло до 90%!

Оккупированный Крым, а точнее его водопроводная сеть, сейчас находится в положении техногенного коллапса. И порою, в населенных пунктах нет воды не потому, что ее нет, а потому в километре от этого населенного пункта случился очередной прорыв водопровода или на станции произошло очередное ЧП.

В итоге, те проблемы, что сейчас возникают в Крыму, это отнюдь не вина Украины, а оккупантов. Оккупантов, которые 8 лет подряд истощают полуостров, выжимая из него последние возможные ресурсы, при этом, не привнося чего-либо для развития, или хотя бы поддерживая в надлежащем состоянии то, что было захвачено у Украины.

И эта паразитирующая эксплуатация полученного преступным, захватническим путем, привела к тому, что полуостров все ближе и ближе к тому первозданному облику, который он имел до вхождения в состав Украины – пустыни. Хотя и это слишком мягкое сравнение. Ведь даже тогда о скудных ресурсах полуострова заботились, дабы их хватало, а в нынешней ситуации паразитирующего потребления, может в итоге не оказаться у крымчан и этого малого