Воды Днепра принадлежат России, – крымская "власть" отметилась наглым заявлением

Заместитель главы подконтрольного Кремлю Совета министров Крыма Георгий Мурадов заявил, что воды Днепра принадлежат России, а следовательно – крымчанам. Он обвинил Украину в нарушении международного права: якобы Киев незаконно перекрыл Северо-Крымский канал в 2014 году.

Кому же принадлежит Днепр и возможна ли война за воду – выясняли журналисты "Крым. Реалии".

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Что на самом деле говорит международное право

Логика российского чиновника Мурадова такая: если начало Днепра – в Смоленской области РФ, тогда и воды Днепра – российские.

Мурадов хочет, чтобы Москва начала переговоры с Киевом о возобновлении водоснабжения для Крыма. Его идеи крымские телеканалы растянули на цитаты. А воду из Днепра почему-то назвали "днепропетровской".



Георгий Мурадов

По мнению украинских экспертов и политиков, называть Днепр российским и претендовать на водную артерию – бессмысленно.

"Утверждать, что Днепр наш или чей-то, это, знаете ли, явление уникальное. Это абсолютная чушь", – заверил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Днепр – это трансграничный водный объект. Никто из стран, через чьи территории протекает река, не имеет права собственности на нее. Во-первых, водные ресурсы не имеют границ. Во-вторых, есть международное право,

– подчеркнул Михаил Яцюк, заместитель директора института водных проблем и мелиорации Украины.

В международной конвенции нет ни слова, о том, что Днепр – российский или вообще чей-либо. Россия, Беларусь и Украина, через которые течет река, имеют на нее одинаковые права.



Что указано в международной конвенции

В 2014 году Украина перекрыла свой Северо-Крымский канал, но не реку Днепр. А потому ни одного параграфа международного права она не нарушила.

"Мы должны понимать, что Днепр в Крым не течет. Река протекает через территорию трех стран и впадает в Черное море", – пояснил Яцюк.



Река Днепр впадает в Черное море

Свою часть днепровской воды РФ может брать с Черного моря, иронизирует Рефат Чубаров. Другим способом отделить российскую воду из Днепра от украинской невозможно.

Стоит ли возвращать Крыму днепровскую воду

Мнения относительно того, давать или не давать воду Крыму сейчас, и правильно ли, что Киев перекрыл Северо-Крымский канал пять лет назад, различаются.

"Та позиция, которая сейчас есть относительно непоставки воды Северо-Крымскому каналу, является верной. Украина должна использовать механизмы, которые она имеет, для давления на государство-оккупанта", – убежден Антон Кориневич, заместитель директора института водных проблем и мелиорации Украины.

По словам Михаила Яцюка, отсутствие орошения уничтожает экосистему Крыма. Сельское хозяйство на Севере полуострова уже уничтожено. Однако эксперт считает возобновление поставок воды на оккупированный полуостров неуместным.

Женевская конвенция 1949 года, кажется, статья 55, прямо возлагает всю ответственность за жизнь людей и их обеспечение на страну оккупанта,

– отметил Чубаров.

Без днепровской воды Северо-Крымский канал, который полвека поставлял воду в Крым, разрушается. А ремонт ирригационной системы, по словам экспертов, обойдется очень дорого.



Северо-Крымский канал разрушается



В каком состоянии сейчас Северо-Крымский канал

Бывшие крымские чиновники убеждены, что Украина начала терять связь с полуостровом, когда перекрыла воду. Глава Совета Министров Крыма (2011-2014) Анатолий Могилев считает, что Украине стоит попытаться максимально восстановить связь с людьми, которые живут на оккупированной территории.

Мы считаем крымчан гражданами Украины. Например, покупаем российскую нефть и газ. А продавать в Крым воду мы не можем. Вы же понимаете, что для вооруженных сил, которые находятся там, крымская или российская власть воду найдет, а вот для населения – это вопрос,

– сказал он.

"Мы помогли ускорить интеграцию Крыма в Россию", – считает Александр Лиев, глава комитета по водохозяйству и орошению Крыма (2010-2011).

Нехватка воды – проблема даже не региональная, а мировая. По словам экспертов, в будущем за воду придется воевать.



Больше всего воды не хватает Северу и Востоку Крыма

На Херсонщине новая дамба не пропускает днепровскую воду в Крым. Но здание еще не ввели в эксплуатацию. Поэтому даже если Украина решит снова дать воду на оккупированный полуостров, то не может этого сделать.



Дамба на Херсонщине



Сооружение еще не введено в эксплуатацию

На строительство дамбы потратили почти 50 миллионов гривен. Но сооружение готово примерно на 93%. По словам руководителя управления Северо-Крымского канала, на завершение строительства деньги пока не выделили.

Полный выпуск программы "Крым.Реалии" смотрите 7 сентября в 18:00 на 24 канале.