Води Дніпра належать Росії, – кримська "влада" відзначилася нахабною заявою

Заступник голови підконтрольної Кремлю Ради міністрів Криму Георгій Мурадов заявив, що води Дніпра належать Росії, а відтак – кримчанам. Він звинуватив Україну в порушенні міжнародного права: нібито Київ незаконно перекрив Північно-Кримський канал у 2014 році.

Кому ж належить Дніпро і чи можлива війна за воду – з'ясовували журналісти "Крим. Реалії".

До теми: Чи перетвориться Крим без дніпровської води на пустелю: реакція Путіна

Що насправді каже міжнародне право

Логіка російського чиновника Мурадова така: якщо початок Дніпра – у Смоленській області РФ, тоді й води Дніпра – російські.

Мурадов хоче, аби Москва розпочала переговори з Києвом про відновлення водопостачання для Криму. Його ідеї кримські телеканали розтягнули на цитати. А воду з Дніпра чомусь назвали "дніпропетровською".



Георгій Мурадов

На думку українських експертів та політиків, називати Дніпро російським та претендувати на водну артерію – безглуздо.

"Стверджувати, що Дніпро наш чи чийсь, це, знаєте, явище унікальне. Це абсолютна нісенітниця" – запевнив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Дніпро – це транскордонний водний об'єкт. Ніхто з країн, через чиї території протікає річка, не має право власності на неї. По-перше, водні ресурси не мають кордонів. По-друге, є міжнародне право,

– наголосив Михайло Яцюк, заступник директора інституту водних проблем та меліорації України.

У міжнародній конвенції немає жодного слова, про те, що Дніпро – російський чи взагалі будь-чий. Росія, Білорусь та Україна, через які тече ріка, мають на неї однакові права.



Що зазначено у міжнародній конвенції

У 2014 році Україна перекрила свій Північно-Кримський канал, але не річку Дніпро. А тому жодного параграфу міжнародного права вона не порушила.

"Ми повинні розуміти, що Дніпро у Крим не тече. Річка протікає через територію трьох країн та впадає у Чорне море", – пояснив Яцюк.



Річка Дніпро впадає у Чорне море

Свою частину дніпровської води РФ може брати з Чорного моря, іронізує Рефат Чубаров. В інший спосіб відокремити російську воду з Дніпра від української неможливо.

Чи варто повертати Криму дніпровську воду

Думки щодо того, давати чи не давати воду Криму зараз, і чи правильно, що Київ перекрив Північно-Кримський канал п'ять років тому, різняться.

"Та позиція, яка зараз є щодо непостачання води Північно-Кримському каналу, є вірною. Україна повинна застосовувати механізми, які вона має, для тиску на державу-окупанта", – переконаний Антон Кориневич, заступник директора інституту водних проблем та меліорації України.

За словами Михайла Яцюка, відсутність зрошення нищить екосистему Криму. Сільське господарство на Півночі півострова вже знищене. Проте експерт вважає відновлення постачання води на окупований півострів недоречним.

Женевська конвенція 1949 року, здається, стаття 55, прямо покладає всю відповідальність за життя людей та їх забезпечення на країну окупанта,

– зазначив Чубаров.

Без дніпровської води Північно-Кримський канал, який півстоліття постачав воду до Криму, руйнується. А ремонт іригаційної системи, за словами експертів, обійдеться дуже дорого.



Північно-Кримський канал руйнується



У якому стані зараз Північно-Кримський канал

Колишні кримські чиновники переконані, що Україна почала втрачати зв'язок з півостровом, відколи перекрила воду. Голова Ради Міністрів Криму (2011-2014) Анатолій Могильов вважає, що Україні варто спробувати максимально відновити зв'язок з людьми, які живуть на окупованій території.

Ми вважаємо кримчан громадянами України. Наприклад, купляємо російську нафту й газ. А продавати в Крим воду ми не можемо. Ви ж розумієте, що для збройних сил, які перебувають там, кримська або російська влада воду знайде, а от для населення – це питання,

– сказав він.

"Ми допомогли прискорити інтеграцію Криму в Росію", – вважає Олександр Лієв, голова комітету з водогосподарства і зрошування Криму (2010-2011).

Нестача води – проблема навіть не регіональна, а світова. За словами експертів, у майбутньому за воду доведеться воювати.



Найбільше води бракує Півночі та Сходу Криму

На Херсонщині нова дамба не пропускає дніпровську воду до Криму. Але споруду ще не ввели в експлуатацію. Тож навіть якщо Україна вирішить знову дати воду на окупований півострів, то не може цього зробити.



Дамба на Херсонщині



Споруда ще не введена в експлуатацію

На будівництво дамби витратили майже 50 мільйонів гривень. Та споруда готова приблизно на 93%. За словами керівника управління Північно-Кримського каналу, на завершення будівництва гроші поки не виділили.

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