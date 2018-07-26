Воды Днепра страдают от редкого, но катастрофического явления

Экологическая ситуация в Днепре – катастрофическая. В воду важнейшей реки Украины постоянно попадает химия, также эту водную артерию перегородили дамбами, поэтому здесь образовалась своя экосистема, отличающаяся от речной. В связи с этим в водах Днепра можно заметить настоящих морских жителей – в частности, рыбу иглу и медуз.

Об этом рассказали в Ассоциации рыболовов Украины, передает ТСН.

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"Только в воспоминаниях классиков Днепр остался "широким" и "могучим". Реку, перегородив плотинами, убили, лишив естественного течения. Так, в каскаде Днепровских водохранилищ за все эти годы образовалась своя экосистема, отличнающаяся от речной", – рассказал председатель организации Александр Чистяков.

Как отметил он, Земельный и Водный Кодексы четко регламентируют расстояние природоохранной прибрежной полосы, на которой категорически запрещено хозяйственную деятельность, кроме рекреации. Но, по его словам, поля вплотную подошли к водоемам, и после обильных дождей вся химия из них попадает в воду.

"Дренажными каналами и малыми реками она попадает в Днепровские водохранилища. Кроме этого, автомойки, сбрасывающие отходы своего производства в ливневую канализацию, с которой, минуя очистные сооружения, грязная вода, насыщенная автомобильными маслами и автохимией без препятствий попадает прямо в Днепр", – добавляет специалист.

В то же время в Ассоциации добавляют, по утверждению ученых, вода в водохранилищах напоминает коктейль из всей таблицы Менделеева.

Благодаря всему этому соленость воды повысилась, что и дало возможность поселиться в каскаде Днепровских водохранилищ жителям морских лиманов. Три года назад рыбу-иглу и медуз можно было встретить в дельте Днепра и изредка на Каховском водохранилище, однако сейчас морские животные заполонили еще и столичные заливы,

– говорят рыбаки.

Кроме того, они отмечают, что Днепр катастрофически зарастает и мелеет.

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"Только в столичной акватории 57 отмелей, которые через три-пять лет могут превратиться на острова, если не принять экстренные меры. Мы просто преступно распоряжаемся нашими природными богатствами. Украине давно уже нужно было разработать новую водную политику. Пресную воду необходимо признать стратегическим ресурсом страны и подходить к ее охране и использованию со всей ответственностью", – отмечают в Ассоциации рыболовов Украины.

Напомним, ранее экологи заявляли, что Днепр сейчас цветет, мелеет, зарастает и гниет, а в будущем еще и может потерять способность самоочищаться.