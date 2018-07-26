Води Дніпра страждають від рідкісного, але катастрофічного явища

Екологічна ситуація у Дніпрі – катастрофічна. У воду найважливішої річки України постійно потрапляє хімія, також цю водну артерію перегородили дамбами, відтак тут утворилася своя екосистема, відмінна від річкової. У зв'язку з цим у водах Дніпра можна помітити справжніх морських жителів – зокрема, рибу голку та медуз.

Про це розповіли у Асоціації рибалок України, передає ТСН.

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"Тільки у спогадах класиків Дніпро залишився "широким" і "могутнім". Річку, перегородивши дамбами, убили, позбавивши природної течії. Так, у каскаді Дніпровських водосховищ за всі ці роки утворилася своя екосистема, відмінна від річкової", – розповів голова організації Олександр Чистяков.

Як зауважив він, Земельний і Водний Кодекси чітко регламентують відстань природоохоронної прибережної смуги, на якій категорично заборонено господарську діяльність, окрім рекреації. Але, за його словами, поля впритул підійшли до водойм, і після рясних дощів вся хімія з них потрапляє у воду.

"Дренажними каналами та малими річками вона потрапляє в Дніпровські водосховища. Окрім цього, автомийки, скидають відходи свого виробництва у дощову каналізацію, з якої, минаючи очисні споруди, брудна вода, насичена автомобільними мастилами та автохімією без перешкод потрапляє прямо у Дніпро", – додає фахівець.

Водночас у Асоціації додають, за твердженням вчених, вода у водосховищах нагадує коктейль зі всієї таблиці Менделєєва.

Завдяки всьому цьому солоність води підвищилася, що і дало можливість оселитися в каскаді Дніпровських водосховищ жителів морських лиманів. Три роки тому рибу-голку та медуз можна було зустріти в дельті Дніпра та зрідка на Каховському водосховищі, проте зараз морські тварини заполонили ще й столичні затоки,

– кажуть рибалки.

Крім того, вони наголошують, що Дніпро катастрофічно заростає та міліє.

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"Тільки у столичній акваторії 57 мілин, які через три-п'ять років можуть перетворитись на острови, якщо не вжити екстрених заходів. Ми просто злочинно розпоряджаємося нашими природними багатствами. Україні давно вже потрібно було розробити нову водну політику. Прісну воду необхідно визнати стратегічним ресурсом країни та підходити до її охорони та використання з усією відповідальністю", – наголошують у Асоціації рибалок України.

Нагадаємо, раніше екологи заявляли, що Дніпро зараз цвіте, міліє, заростає та гниє, а у майбутньому ще й може втратити здатність самоочищатися.