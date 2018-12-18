Военизированная охрана "Укрзализныци" грабила поезда и требовала деньги с бизнесменов

Служба безопасности Украины вместе с военной прокуратурой разоблачила военизированную охрану "Укрзализныци", которая организовала схему хищения грузов и требовала деньги с предпринимателей.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Работники Днепровского отряда военизированной охраны "Укрзализныци" занимались похищением, в частности, металла, угля, горюче-смазочных материалов из вагонов, которые проходят через железнодорожные станции Запорожской области.

Также злоумышленники требовали от владельцев этих грузов взятки за сохранение целостности и беспрепятственное следование товаров на территории региона. Отметим, что руководитель отряда охраны требовал 400 тысяч гривен от частного предпринимателя, однако его задержали во время получения части взятки.



СБУ разоблачила военизированную охрану "Укрзализныци", которая требовала деньги с бизнесменов

Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.