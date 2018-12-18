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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Воєнізована охорона "Укрзалізниці" грабувала потяги та вимагала гроші з бізнесменів

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      Воєнізована охорона "Укрзалізниці" грабувала потяги та вимагала гроші з бізнесменів
      Воєнізована охорона "Укрзалізниці" грабувала потяги та вимагала гроші з бізнесменів / СБУ

      Служба безпеки України разом із військовою прокуратурою викрила воєнізовану охорону "Укрзалізниці", які організували схему викрадення вантажів та вимагали гроші з підприємців.

      Про це повідомила прес-служба СБУ.

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      Працівники Дніпровського загону воєнізованої охорони "Укрзалізниці" займалися викраденням, зокрема, металу, вугілля, паливо-мастильних матеріалів з вагонів, які проходять через залізничні станції Запорізької області.

      Також зловмисники вимагали від власників цих вантажів хабарі за збереження цілісності та безперешкодне слідування товарів територією регіону. Зазначимо, що керівник загону охорони вимагав 400 тисяч гривень від приватного підприємця, проте його затримали під час отримання частини хабара.

      СБУ викрила воєнізовану охорону
      СБУ викрила воєнізовану охорону "Укрзалізниці", що вимагали гроші з бізнесменів

      Наразі вирішується питання щодо оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

      Теги: Новини України Гроші СБУ Хабар Укрзалізниця
      Джерело: 24 канал
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