Собственно, в НАПК ссылаются на материалы уголовного производства, полученные от СУ ГУНП в Николаевской области. Кроме того, производился мониторинг образа жизни Кушнерова.

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Незаконно обогатился почти на 50 миллионов гривен

Пройдемся по деталям. Так, в мае 2022 года супруги военкома приобрели в Одессе квартиру. Ее площадь составляла 111,1 квадратного метра, а цена – 600 тысяч гривен. Интересно, что через год ее продали за 7,56 миллиона гривен.

Кроме того, жена военкома купила внедорожник Toyota Highlander за почти 1,9 миллиона гривен. Впоследствии его тоже продали, но уже за 2 миллиона гривен.

Но это еще не всё. Мать Кушнерова в том же году подарила своему сыну жилой дом с хозяйственными постройками. Общая площадь – 259,2 квадратного метра. Дом расположен в Овидиопольском районе Одесской области, а оценили его в 1 миллион гривен. В то же время анализ НАПК обнаружил, что доход за последние 22 года матери военкома был значительно меньше стоимости подаренной недвижимости.

Кроме того, за последние несколько лет теща Кушнерова стала владелицей квартиры в Лиманском районе Одесской области. Ее стоимость – 300 тысяч гривен. А еще у нее теперь автомобиль Mercedes-Benz GLS 400, стоимостью 420 тысяч гривен. Для понимания средняя стоимость этого транспортного средства – более 5 миллионов гривен. Это также наталкивает на мысль, что военком пытался скрыть реальную стоимость авто.

К слову, ранее теща военкома приобрела себе Mercedes-Benz GLC 220D за 1,4 миллиона гривен. Его она впоследствии перепродала своей дочери за 1,5 миллиона гривен.

А еще говорят в НАПК, что в августе 2022 года члены семьи военкома Кушнерова совершили друг другу денежные подарки на сумму 30 миллионов гривен. Это подтверждают данные из реестра нотариальных действий. В то же время следует понимать, что эти суммы не сравнимы с их официальными доходами, получаемыми ранее.