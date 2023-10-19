Власне, у НАЗК посилаються на матеріали кримінального провадження, отримані від СУ ГУНП у Миколаївській області. Крім того, проводився моніторинг способу життя Кушнерова.

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Незаконно збагатився на майже 50 мільйонів гривень

Пройдімося по деталях. Так, у травні 2022 року подружжя військкома придбало в Одесі квартиру. Її площа становила 111,1 квадратного метра, а ціна – 600 тисяч гривень. Цікаво, що через рік її продали за 7,56 мільйона гривень.

Крім того, дружина військкома купила позашляховик Toyota Highlander за майже 1,9 мільйона гривень. Згодом його теж продали, але вже за 2 мільйони гривень.

Але це ще не все. Мати Кушнерова того ж року подарувала своєму синові житловий будинок з господарськими будівлями. Загальна площа – 259,2 квадратного метра. Будинок розташований в Овідіопольському районі Одеської області, а оцінили його в 1 мільйон гривень. Водночас аналіз НАЗК виявив, що дохід за останні 22 роки матері військкома був значно меншим, ніж вартість подарованої нерухомості.

Крім того, за останні кілька років теща Кушнерова стала власницею квартири у Лиманському районі Одеської області. Її вартість – 300 тисяч гривень. А ще у неї тепер автівка Mercedes-Benz GLS 400, вартістю 420 тисяч гривень. Для розуміння, середня вартість цього транспортного засобу – понад 5 мільйонів гривень. Це також наштовхує на думку, що військком намагався приховати реальну вартість авто.

До слова, раніше теща військкома придбала собі Mercedes-Benz GLC 220D за 1,4 мільйона гривень. Його вона згодом перепродала своїй доньці за 1,5 мільйона гривень.

А ще кажуть у НАЗК, що у серпні 2022 року члени сім'ї військкома Кушнерова зробили один одному грошові подарунки на суму 30 мільйонів гривень. Це підтверджують дані з реєстру нотаріальних дій. Водночас слід розуміти, що ці суми не порівнянні з їхніми офіційними доходами, отримуваними раніше.