Россиянин таким образом призвал "взорвать" важный объект для Китая, который является партнером России. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Почему в России предлагают "теракт" под флагом Украины на объекте КНР

Идею с "терактом" под украинским флагом на объекте важном для КНР предложил "военкор" издания "Комсомольская правда" Дмитрий Стешин.

Оккупант в своем телеграм-канале выразил недовольство тем фактом, что китайские предприятия поставляют комплектующие для беспилотников, которые активно используют в войне, как России, так и Украине.

На взгляд россиянина, Китай нужно заставить давлением поставлять компоненты для беспилотников только России. Таким образом Стешин предложил план теракта на российско-китайском газопроводе "Сила Сибири".

Если бы я был “Черным властелином планеты”, сделал бы такое, в англо-саксонской традиции: дрон, из китайских компонентов, в "желто-голубой окраске", запустил в "Силу Сибири",

– рассказал оккупант.



Стешин предлагает циничный теракт под "украинским флагом" на объекте КНР / Скриншот 24 Канала

Предложенный Стешиным теракт под "украинским флагом" имеет целью повлиять на правительство Китайской Народной Республики с целью введения запрета на поставки китайскими предпринимателями важных для Украины компонентов для производства БпЛА.

Стоит отметить, что газопровод "Силу Сибири" предназначен для транспортировки природного газа из Республики Саха (Якутия) в дальневосточные страны, в частности в Китай.