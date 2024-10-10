Об этом пишет издание The Times. Этот шаг станет началом развертывания военной инфраструктуры НАТО на территории Украины.

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Великобритания может направить свои войска в Украину

Согласно информации издания, рассматриваются планы по отправке небольших групп британских военных инструкторов на запад Украины. Они будут помогать обеспечить базовую подготовку украинских новобранцев перед их отправкой на линию фронта на востоке страны.

Согласно информации от источников издания, это решение британцев помогло бы решить определенные логистические трудности, связанные с отправкой украинских военных на базы Великобритании для обучения, а также сэкономить финансовые ресурсы.

Справка. В рамках многонациональной военной операции под кодовым названием "Интерфлекс", десятки тысяч украинских солдат прошли подготовку в Великобритании. Но по словам министра обороны Великобритании Джона Гили, "самым большим препятствием" в подготовке украинцев является "предоставление Украиной личного состава для обучения".

По словам еще одного источника издания, отправка британских войск в Украину вместо проведения тренировок на военных базах в Великобритании была бы "дешевле для и лучше".

Мы могли бы провести обучение там быстрее, и это было бы очень далеко от линии фронта, в уединенных местах, поэтому риск был бы намного ниже,

– сказал источник.

В то же время украинский военный источник отметил, что перемещение учений в Украину будет "сильным военно-политическим сигналом" как для других государств, так и для самой России. Это также станет началом "де-факто" развертывания военной инфраструктуры НАТО на территории Украины, служа "сильным сдерживающим фактором". Такое решение также позволит британским военным перенимать боевой опыт от украинских военных и тестировать новейшее вооружение, разработанное для ведения войны.

Украинский источник сообщил, что они надеются, что британское руководство вдохновит Францию последовать этому примеру и проводить учения в Украине после того, как дискуссии в Париже, похоже, зашли в тупик по политическим причинам.