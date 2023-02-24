Как отметили журналисты, страны Запада ищут альтернативные источники. Они тратят миллионы долларов, чтобы тайно заключать договоры и избегать политических последствий и мести со стороны России. Все для того, чтобы у Украины было необходимое оружие.

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Украина требует больше боеприпасов

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что Украина тратит боеприпасы с неприемлемой скоростью. Из-за интенсивности боевых действий наше войско выстреливает их столько, что это "во много раз превышает текущие темпы производства".

Это ставит нашу оборонную промышленность под напряжение,

– добавил он.

Как отметили журналисты, с самого начала полномасштабного вторжения как Украина, так и ее союзники занимались покупкой оружия советского образца. Делали это повсюду, где только было возможно. Имеющиеся в СМИ документы свидетельствуют, что украинские государственные компании обращались к брокерам в США и других государствах по поводу предоставления танков, вертолетов, самолетов, а также минометов.

Сделки заключали тайно

Известно, что как Британия, так и США финансировали соглашения, заключаемые с Украиной. Но делали это через третьи страны и брокеров. Это делали в тех случаях, когда некоторые государства не хотели публично фигурировать как поставщики оружия для ВСУ.

К примеру, британское Минобороны создало секретную оперативную группу. Она сосредоточилась на том, чтобы Украина получала боеприпасы советского образца. Причем делать это было сложнее с каждым месяцем полномасштабного вторжения.

Очень помогла Болгария

Осенью 2021 года к власти в Болгарии пришла новая партия и Кирилл Петков, премьер-министр с гарвардским образованием. Он и решил, что пора отойти от России и приблизиться к Западу.

Мы хотели быть на правильной стороне истории,

– заметил он в интервью этого месяца.

Публично Болгария не предоставляла Украине никакого вооружения. В то же время нашла хитрость, которая позволила якобы экспортировать ее в другие страны Европы, в частности Польши. Оттуда оружие спокойно уже попадало в Украину, а София официально нигде не светилась в документах.