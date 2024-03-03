Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал председатель комитета иностранных дел Европарламента Дэвид Макаллистер. Он добавил, что ЕС уже работает над механизмами, как помогать нашей армии больше.

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Украина нуждается в оружии

Дэвид Макаллистер отметил, что Евросоюз делает все, чтобы давить на Россию экономически. Однако еще нужно провести большую работу над проблемой обхода санкции. Как отметил глава комитета, храбрые мужчины и женщины в ВСУ мужественно воюют против россиян, однако кроме санкций Украине нужно больше вооружения.

Я, как бывший солдат немецкой армии, могу только выразить свое глубокое уважение к храбрости и мужеству украинских солдат. Но чтобы победить россиян, им нужно оружие и боеприпасы,

– сказал Макаллистер.

Европарламент по этому вопросу высказался очень четко – глава комитета отметил, что структура уже призвала государства-члены, ЕС и НАТО придумать новую идею, как в дальнейшем обеспечивать Украину и поставлять больше. Европарламент будет поддерживать Украину столько, сколько нужно – чего бы это ни стоило.

Как отметил Макаллистер, это "чего бы это ни стоило" означает, что партнерам нужно наращивать производство боеприпасов.

Что на кону – понятно

Дэвид Макаллистер отметил, что Евросоюз никогда не поддерживал так третью страну, как Украину. Он оказывает разнообразную помощь и при этом не планирует останавливаться. Европа будет поддерживать наше государство столько, сколько нужно, ведь понимает, что на кону.

Как добавил глава комитета, в ЕС все понимают, что Украина воюет не только за собственную свободу, но и за безопасность целого региона. Европейский Союз также координирует действия с партнерами, как вот США, Канада, Великобритания, Норвегия, Япония и другими странами