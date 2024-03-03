Про це в ексклюзивному інтерв’ю 24 Каналу розповів голова комітету закордонних справ Європарламенту Девід Макаллістер. Він додав, що ЄС вже працює над механізмами, як допомогати нашому війську більше.

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Україна потребує зброї

Девід Макаллістер зазначив, що Євросоюз робить все, щоб тиснути на Росію економічно. Однак ще потрібно провести велику роботу над проблемою обходу санкції. Як зазначив глава комітету, хоробрі чоловіки та жінки в ЗСУ мужньо воюють проти росіян, однак окрім санкцій Україні потрібно більше озброєння.

Я, як колишній солдат німецької армії, можу лише висловити свою глибоку повагу до хоробрості й мужності українських солдатів. Але аби перемогти росіян, їм потрібна зброя та боєприпаси,

– сказав Макаллістер.

Європарламент щодо цього питання висловився дуже чітко – глава комітету наголосив, що структура вже закликала держави-члени, ЄС та НАТО вигадати нову ідею, як надалі забезпечувати Україну і постачати більше. Європарламент підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно – чого б це не коштувало.

Як наголосив Макаллістер, це "чого б це не коштувало" означає, що партнерам потрібно нарощувати виробництво боєприпасів.

Що на кону – зрозуміло

Девід Макаллістер зазначив, що Євросоюз ніколи не підтримував так третю країну, як Україну. Він надає різноманітну допомогу і при цьому не планує зупинятися. Європа підтримувати нашу державу стільки, скільки потрібно, адже розуміє, що на кону.

Як додав глава комітету, у ЄС всі розуміють, що Україна воює не лише за власну свободу, а й за безпеку цілого регіону. Європейський Союз також координує дії з партнерами, як от США, Канада, Великобританія, Норвегія, Японія та іншими країнами