Кроме того, немецкая компания Rheinmetall планирует открыть завод по производству бронетехники. Он может заработать через несколько недель.

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Новый пакет помощи

Высокопоставленный чиновник в Берлине заявил, что Германия может объявить о "существенных" поставках военной техники для Украины. О новом пакете военной помощи могут заявить на этой неделе на саммите НАТО.

Кроме того, Германия работает над двусторонними гарантиями безопасности для Украины. Вместе с тем, чиновник считает, что пока не время приглашать нашу страну присоединиться к Альянсу.

Германия готовится блокировать заявку

По информации источников в НАТО, Германия действительно планирует блокировать заявку о присоединении Украины к НАТО. Как поясняют в западных СМИ, Берлин опасается, что этот шаг может спровоцировать войну между Альянсом и Россией.

Берлин сдержанно относится к перспективе немедленного членства. Ему нужен процесс и время, чтобы разработать гарантии, чтобы фактически заблокировать членство,

– отметил источник издания.

Более того, Германия на саммите планирует призвать другие страны сосредоточиться на гарантиях безопасности, а не призывах по присоединению Украины к Альянсу.

Заблокировать заявку могут и США

Издание Financial Times заявляет, что блокировать заявку Украины о вступлении в Альянс может и США. В частности, Джо Байден, по информации западного СМИ, "развеял надежды Киева на прорыв в вопросе членства". Он это объяснил тем, что Украина вроде бы не готова к этому.

Кроме того, разногласия угрожают затмить прогресс в отношении отдельных долгосрочных гарантий безопасности для Киева. Великобритания, Франция, Германия, США и другие союзники намерены объявить о широком соглашении на саммите. Предложение предполагает создание многосторонней структуры, в рамках которой страны могли бы брать на себя двусторонние обязательства по оказанию военной и финансовой поддержки. Однако это может быть отложено до окончания саммита.