Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Детали последнего транша военной поддержки от Канады озвучила министр обороны Канады Анита Ананд.
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"Канада предоставит Украине около 34 миллионов долларов дополнительной военной помощи и продолжит свою обучающую миссию в Великобритании в рамках операции UNIFIER до конца 2023 года", – сказала Ананд.
Что получит Украина
По информации Генштаба, приоритеты военной помощи определяла Украина. В частности, около 5 миллионов долларов предназначены для спутниковых изображений. Они, как отметили военные, критически нужны вооруженным силам Украины.
Камеры и спутниковые изображения критически важны для наблюдения, разведки и сбора разведданных и дополнят 17,38 миллиона долларов США на спутниковые изображения и 62 беспилотника для Украины, которые Канада уже выделила, – написали в Генштабе.
Кроме этого, Канада выделит более 18 миллионов долларов на дополнительные беспилотники с камерами высокого разрешения. Еще 10 миллионов долларов направят на дополнительное зимнее снаряжение. В частности, приобретут такие средства:
- портативные обогреватели;
- термоодеяла и спальные мешки.
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Канада помогает пережить зиму
В Генштабе рассказали, что канадская промышленность активизировалась, чтобы помочь быстро удовлетворить критическую потребность защитников в зимнем снаряжении. Правительство подписало контракты с 11 канадскими компаниями. Это дополнение к 500 миллионам долларов военной помощи, которую премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил в 14 ноября.
"Военный вклад Канады является неотъемлемой частью контрнаступления Украины. Мы будем продолжать поддерживать Украину в краткосрочной и долгосрочной перспективе", – заверила министр обороны Ананд.
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Как Канада помогает Украине
- По информации Генштаба, с начала полномасштабного вторжения России Канада выделила более 1 миллиарда долларов на военную поддержку.
- В августе Канада объявила, что ее военнослужащие будут учить ВСУ в Великобритании.
- Канада в октябре сообщила, что военные Канады в Польше будут учить украинских саперов.
- Вооруженные Силы Канады с марта помогают доставлять военную помощь Украине в Европе. Правительство покрывает расходы, связанные с транспортировкой.