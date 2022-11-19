Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Деталі останнього траншу військової підтримки від Канади озвучила міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

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"Канада надасть Україні приблизно 34 мільйони доларів додаткової військової допомоги та продовжить свою навчальну місію у Великій Британії в рамках операції UNIFIER до кінця 2023 року", – сказала Ананд.

Що отримає Україна

За інформацією Генштабу, пріоритети військової допомоги визначала Україна. Зокрема, приблизно 5 мільйонів доларів призначені для супутникових зображень. Вони, як зазначили військові, критично потрібні Збройним Силам України.

Камери та супутникові зображення є критично важливими для спостереження, розвідки та збору розвідданих і доповнять 17,38 мільйона доларів США на супутникові зображення та 62 безпілотники для України, які Канада вже виділила, – написали у Генштабі.

Крім цього, Канада виділить понад 18 мільйонів доларів на додаткові безпілотники з камерами високої роздільної здатності. Ще 10 мільйонів доларів спрямують на додаткове зимове спорядження. Зокрема, придбають такі засоби:

портативні обігрівачі;

термоковдри та спальні мішки.

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Канада допомагає пережити зиму

У Генштабі розповіли, що канадська промисловість активізувалася, щоб допомогти швидко задовольнити критичну потребу захисників у зимовому спорядженні. Уряд підписав контракти з 11 канадськими компаніями. Це доповнення до 500 мільйонів доларів військової допомоги, яку прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив у 14 листопада.

"Військовий внесок Канади є невіддільною частиною контрнаступу України. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну в короткостроковій і довгостроковій перспективі", – запевнила міністерка оборони Ананд.

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Як Канада допомагає Україні